고양서 화재 진압 중 쓰러진 성치인 소방경 순직
특별승진·녹조근정훈장 추서
장례 지원·국립묘지 안장 추진
지난해 11월 경기 고양시 화재 현장에서 진압 활동 중 중상을 입고 치료를 받아오던 고양소방서 소속 성치인 소방경(47)이 3일 순직했다.
경기북부소방재난본부에 따르면 고(故) 성 소방경은 2025년 11월 24일 고양시 덕양구의 한 자동차공업사에서 발생한 화재 현장에 출동해 3층에서 화재 진압 활동을 벌이던 중 의식을 잃은 상태로 발견됐다.
성 소방경은 병원으로 이송돼 장기간 치료를 받아왔으나, 이날 오후 1시36분 끝내 숨졌다.
성 소방경은 평소 투철한 사명감과 책임감으로 직무를 수행하며 동료 대원들로부터 두터운 신뢰와 존경을 받아온 베테랑 소방공무원이었다. 유가족으로는 배우자와 두 딸이 있다.
소방 당국은 고인의 숭고한 희생정신을 기리기 위해 소방령으로의 1계급 특별승진(소방령)과 녹조근정훈장 추서를 예정하고, 장례 지원과 국립묘지 안장도 함께 추진한다는 방침이다.
장례는 유가족의 뜻에 따라 가족장으로 조용히 치러질 예정이다. 소방 관계자는 “고인의 숭고한 희생에 대해 예우에 소홀함이 없도록 관련 절차를 엄정히 진행하겠다”고 밝혔다.
