시사 전체기사

일본 기업 영진전문대에 9년째 장학금 기탁

입력:2026-03-03 16:18
공유하기
글자 크기 조정
와타나베 요키유시 ISFNET 회장(왼쪽)이 3일 최재영 영진전문대학교 총장에게 장학금을 기탁하고 있다. 영진전문대 제공

대구 영진전문대학교는 3일 일본 글로벌 IT대기업 ‘ISFNET’의 와타나베 요키유시 회장이 대학을 방문해 장학금 2000만원을 기탁했다고 13일 밝혔다.

2018년 첫 장학금을 전달한 ISFNET의 누적 장학금은 1억5000만원을 넘어섰다. 이는 지난 9년간 매년 꾸준히 이어진 글로벌 산학협력의 결과라고 영진전문대는 평가했다.

ISFNET은 도쿄에 본사를 둔 글로벌 IT 전문기업으로 클라우드, 솔루션, IT 인프라 구축 분야에서 일본 내 최대 규모의 사업을 펼치고 있으며 한국과 중국, 인도 등에 지사를 두고 있다. 이 회사는 2017년부터 영진전문대 컴퓨터정보계열과 국제연계 주문식교육 협약을 맺고 교육과정 수요를 반영한 맞춤형 인재 양성에 힘써왔다.

최재영 총장은 “ISFNET의 지속적인 관심과 9년간 이어진 장학금 기탁은 학생들에게 큰 동기부여가 되고 있다”며 “앞으로도 글로벌 진로와 취업 기회를 확대하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 ISFNET과의 협력을 통해 올해 졸업생까지 총 111명이 해당 기업에 취업하는 성과를 거뒀다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
중동 쇼크에 폭락…20만 전자·100만 닉스 붕괴
“다음 생에도 내 딸로”…6명 살리고 별이 된 10대 소녀 [아살세]
국회, 尹 사진 철거하고 李대통령으로…“우 의장 결정”
1만 팔로워 기독교 인스타, 알고 보니 JMS?
‘여수 4개월 영아 살해’ 부모 신상 ‘탈탈’…아기 죽던 날 아빠는 ‘이곳’에
李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직”
[단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황
‘이재명표 배드뱅크’ 빚 탕감 시작도 못 했는데… 이자만 챙겨
국민일보 신문구독