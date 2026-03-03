일본 기업 영진전문대에 9년째 장학금 기탁
대구 영진전문대학교는 3일 일본 글로벌 IT대기업 ‘ISFNET’의 와타나베 요키유시 회장이 대학을 방문해 장학금 2000만원을 기탁했다고 13일 밝혔다.
2018년 첫 장학금을 전달한 ISFNET의 누적 장학금은 1억5000만원을 넘어섰다. 이는 지난 9년간 매년 꾸준히 이어진 글로벌 산학협력의 결과라고 영진전문대는 평가했다.
ISFNET은 도쿄에 본사를 둔 글로벌 IT 전문기업으로 클라우드, 솔루션, IT 인프라 구축 분야에서 일본 내 최대 규모의 사업을 펼치고 있으며 한국과 중국, 인도 등에 지사를 두고 있다. 이 회사는 2017년부터 영진전문대 컴퓨터정보계열과 국제연계 주문식교육 협약을 맺고 교육과정 수요를 반영한 맞춤형 인재 양성에 힘써왔다.
최재영 총장은 “ISFNET의 지속적인 관심과 9년간 이어진 장학금 기탁은 학생들에게 큰 동기부여가 되고 있다”며 “앞으로도 글로벌 진로와 취업 기회를 확대하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편 ISFNET과의 협력을 통해 올해 졸업생까지 총 111명이 해당 기업에 취업하는 성과를 거뒀다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
