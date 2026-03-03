전주 ‘도서관 여행’ 4월 재개…정원·서점 품은 9개 코스 운영
체류형 ‘북스테이’ 신설…
4월부터 11월까지 매주 토요일 상시 진행
전북 전주시의 ‘전주 도서관 여행’ 프로그램이 올해 정원과 지역서점을 연계한 새로운 코스로 확대 운영된다. 도서관을 중심으로 문화공간과 지역서점을 묶어 하나의 여행 동선으로 구성한 프로그램이다.
3일 전주시에 따르면 4월 4일부터 11월 14일까지 ‘2026 전주 도서관 여행’을 운영한다. 지난해 2538명이 참여한 이 프로그램은 전용 버스를 활용해 도서관 해설사와 함께 전주의 독서 정책과 공간 이야기를 듣는 방식으로 진행된다.
올해는 독서와 휴식을 결합한 정원 연계 코스가 새로 추가됐다. 지역서점과 덕진공원을 포함해 총 9개 코스가 운영된다. 하루코스 1회, 반일코스 2회로 매주 토요일 3차례 상시 진행된다.
하루코스는 도서관 문화 공간을 중심으로 한 ‘도서관문화’ 코스와 기록·출판 문화를 연계한 ‘기록문화’ 코스로 나뉜다. 완산도서관, 서학예술마을도서관, 완판본문화관, 천년한지관 등 전주의 대표 공간을 연결해 독서와 체험을 결합한 프로그램이다.
반일코스는 도서관과 지역서점을 연계한 체험형 일정으로 구성된다. 펜드로잉, 한지 제작, 소품 만들기 등 참여형 콘텐츠를 더해 여행의 체류 시간을 늘렸다.
올해는 체류형 프로그램인 ‘북스테이 도서관 여행’도 신설됐다. 도서관과 지역서점, 북카페, 숙소 등에서 일정 시간 머무르며 독서와 사색을 즐기는 방식으로, 반나절과 1박2일 코스로 운영된다.
이와 함께 도서관 책 축제와 연계 프로그램, 특수학급 대상 ‘책누리’, 직장인을 위한 ‘워케이션 도서관 여행’도 별도로 마련된다.
전주시 관계자는 “도서관을 중심으로 지역서점과 문화공간을 연결해 전주만의 차별화된 여행 모델을 확대하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
