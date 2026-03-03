이은미 토스뱅크 대표 연임 성공…“최대 실적 주도” 평가
이은미 토스뱅크 대표가 사실상 연임에 성공했다. 토스뱅크가 사상 최대 실적을 달성한 데 이 대표의 공이 컸다는 평가다. 조직 내부 통제와 리스크 관리는 이 대표가 해결해야 할 숙제로 꼽힌다.
토스뱅크는 최근 임원후보추천위원회가 차기 대표 후보로 이 대표를 추천했다고 3일 밝혔다. 임추위는 “금융업 전반에 대한 높은 이해와 전문성, 디지털 금융 환경에 대한 기술적 통찰, 지난 2년간 입증된 경영 성과 및 조직 리더십을 종합적으로 고려할 때 당행의 지속가능한 성장을 안정적으로 이어갈 수 있는 최고경영자로서 적임자라고 판단했다”고 밝혔다. 토스뱅크는 이달 말 개최되는 정기주주총회에서 이 대표를 최종 선임할 예정이다.
임추위는 이 대표가 2년간 토스뱅크를 이끌며 충분한 성과를 냈다고 봤다. 이 대표는 취임 첫해인 2024년 연간 순이익 457억원을 기록했다. 지난해 3분기까지 누적 순이익은 814억원으로 전년 연간 실적을 넘어섰다. 여신 확대와 비이자수익 증가로 순이익이 130% 이상 증가했고, 고정이하여신(NPL) 비율도 1% 미만으로 떨어졌다. 또 신용대출 중심에서 보증부 대출 확대를 통한 여신 포트폴리오 개선을 달성했다. 이 대표 취임 이후 토스뱅크는 외형 성장과 자본 건전성 모두 안정 궤도에 올랐다는 것이다.
다만 내부 통제와 소비자 보호 부문은 이 대표가 해결해야 할 문제로 꼽힌다. 지난해 5월 토스뱅크에선 재무조직 팀장급 직원이 20억원이 넘는 돈을 횡령했다는 의혹이 불거졌다. 토스뱅크는 첫 금융 사고 발생 이후 약 2주간 이 점을 인지하지 못하다가 자체 점검 시스템을 통해 피해를 확인한 것으로 전해졌다.
또 토스뱅크는 지난해 금융감독원이 실시한 금융소비자보호 실태평가에서 미흡 등급을 받기도 했다. 체크카드 해외 결제 취소 지연 민원 증가와 소비자 보호 인력 운영 미비 등이 개선이 필요한 문제로 지적됐다. 이 대표의 관리 역량에 토스뱅크의 성장 지속 여부가 달려 있다는 분석이 나온다. 금융권 관계자는 “조직의 몸집을 더욱 키워야 하는 상황에서 연임됐다는 것 자체가 리더십을 증명한 것”이라며 “토스뱅크의 내부 시스템을 다시 정비해 논란이 없도록 하는 일이 중요해 보인다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
