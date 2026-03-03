시사 전체기사

이은미 토스뱅크 대표 연임 성공…“최대 실적 주도” 평가

입력:2026-03-03 15:59
공유하기
글자 크기 조정
이은미 토스뱅크 대표가 지난해 11월 '싱가포르 핀테크 페스티벌(SFF)'에 참석해 이야기하고 있다. 토스뱅크 제공

이은미 토스뱅크 대표가 사실상 연임에 성공했다. 토스뱅크가 사상 최대 실적을 달성한 데 이 대표의 공이 컸다는 평가다. 조직 내부 통제와 리스크 관리는 이 대표가 해결해야 할 숙제로 꼽힌다.

토스뱅크는 최근 임원후보추천위원회가 차기 대표 후보로 이 대표를 추천했다고 3일 밝혔다. 임추위는 “금융업 전반에 대한 높은 이해와 전문성, 디지털 금융 환경에 대한 기술적 통찰, 지난 2년간 입증된 경영 성과 및 조직 리더십을 종합적으로 고려할 때 당행의 지속가능한 성장을 안정적으로 이어갈 수 있는 최고경영자로서 적임자라고 판단했다”고 밝혔다. 토스뱅크는 이달 말 개최되는 정기주주총회에서 이 대표를 최종 선임할 예정이다.

임추위는 이 대표가 2년간 토스뱅크를 이끌며 충분한 성과를 냈다고 봤다. 이 대표는 취임 첫해인 2024년 연간 순이익 457억원을 기록했다. 지난해 3분기까지 누적 순이익은 814억원으로 전년 연간 실적을 넘어섰다. 여신 확대와 비이자수익 증가로 순이익이 130% 이상 증가했고, 고정이하여신(NPL) 비율도 1% 미만으로 떨어졌다. 또 신용대출 중심에서 보증부 대출 확대를 통한 여신 포트폴리오 개선을 달성했다. 이 대표 취임 이후 토스뱅크는 외형 성장과 자본 건전성 모두 안정 궤도에 올랐다는 것이다.

다만 내부 통제와 소비자 보호 부문은 이 대표가 해결해야 할 문제로 꼽힌다. 지난해 5월 토스뱅크에선 재무조직 팀장급 직원이 20억원이 넘는 돈을 횡령했다는 의혹이 불거졌다. 토스뱅크는 첫 금융 사고 발생 이후 약 2주간 이 점을 인지하지 못하다가 자체 점검 시스템을 통해 피해를 확인한 것으로 전해졌다.

또 토스뱅크는 지난해 금융감독원이 실시한 금융소비자보호 실태평가에서 미흡 등급을 받기도 했다. 체크카드 해외 결제 취소 지연 민원 증가와 소비자 보호 인력 운영 미비 등이 개선이 필요한 문제로 지적됐다. 이 대표의 관리 역량에 토스뱅크의 성장 지속 여부가 달려 있다는 분석이 나온다. 금융권 관계자는 “조직의 몸집을 더욱 키워야 하는 상황에서 연임됐다는 것 자체가 리더십을 증명한 것”이라며 “토스뱅크의 내부 시스템을 다시 정비해 논란이 없도록 하는 일이 중요해 보인다”고 말했다.

박성영 기자 psy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
공습 속 이스라엘 국경 넘는 우리 국민…카이로로 긴급 피란
임원 승진 탈락하자 中에 반도체 기술유출…50대 실형
‘1억 공천헌금’ 강선우 구속심사…마포서 유치장서 대기
중동 탈출러시…부자들 전세기 띄우고 100만명은 발동동
李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직”
[단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황
[단독] 임대아파트 낙인에… 같은 동네인데 초등 입학생 수 ‘극과 극’
확전 치닫는 중동…美, 14개국 자국민에 즉시 대피령
국민일보 신문구독