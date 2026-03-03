우울증 환자끼리 SNS서 ‘위태로운 만남’… “긍정 영향 있지만, 엉뚱한 부작용 위험도”
“전문가 도움 없는 ‘자조 모임’은 위험”
지난달 8일 서울 은평구 한 주택에서 10대 A양이 다량의 수면제를 삼켜 극단적 선택을 시도했지만 출동한 소방의 응급조치로 가까스로 목숨을 구했다. 집을 나와 부모와 따로 생활하는 A양은 평소 우울증을 앓고 있었다. 그의 자살 시도는 지난해 11월 이후 세 번째다.
특이한 점은 A양이 이송될 당시 가족이 아닌 20대 여성 B씨가 신고자로 함께했다는 사실이다. 경찰 조사 결과 B씨 역시 정신질환을 앓고 있었으며, 두 사람은 SNS를 통해 알게 된 사이로 파악됐다.
3일 국민일보 취재에 따르면 최근 엑스(X·옛 트위터) 내 같은 관심사를 공유하는 이들끼리 피드를 공유할 수 있는 ‘커뮤니티’가 우울증 환자들이 모이는 통로로 지목되고 있다. 엑스 내 우울증 커뮤니티 가입자 수는 이미 1만명이 넘는다. 이곳에는 자신의 우울 증세나 극단적 선택을 암시하는 글들이 실시간으로 올라오고 있다.
3000여명이 모인 A 커뮤니티에는 약국에서 구할 수 있는 감기약, 진통제 등으로 환각을 유발하는 방법을 공유하는 글들이 올라와 있다. 가출 청소년들이 가입한 B 커뮤니티의 멤버는 2800명을 웃돈다.
과거 인기를 끌던 디시인사이드 우울증 갤러리에서 성인 인증 등 각종 제한 조치가 생기면서 우울증이나 정신질환을 앓는 청소년들이 비교적 제한이 적은 엑스로 옮겨갔다는 분석도 나온다.
청소년들이 엑스 등 SNS상 커뮤니티로 몰리는 건 자신의 우울증 증세를 주변에 알렸다가 관계가 단절되는 걸 두려워하기 때문이기도 하다. 이해국 가톨릭대 정신건강의학과 교수는 “일상생활에서 적응이 어려운 학교 밖 청소년이나 고립 청년들은 익명성을 기반으로 자신을 무조건 지지해 주는 온라인 모임에 매우 쉽게 빠져든다”고 말했다.
유사한 질환을 겪은 이들이 각자의 경험을 공유하고 서로를 위로하는 ‘자조 모임(self-help group)’은 의학계에서도 장려하는 치료 법 중 하나다. 질병을 먼저 극복한 당사자의 조언과 위로는 의료인이나 전문가가 줄 수 없는 긍정적 영향을 환자에게 제공하기도 한다.
그러나 전문가 도움 없는 자조 모임은 부작용이 클 수도 있다. 이들 커뮤니티에선 우울증 극복 경험보다는 다른 일탈 행위에 노출될 위험이 크기 때문이다. 홍진표 삼성서울병원 정신건강의학과 교수는 “우울증 환자들은 사회적인 지지와 인간적인 공감을 필요로 하기 때문에 비슷한 상황에 부닥친 이들끼리 모였을 때 순기능이 있지만, 동시에 환자들끼리 극단적 선택을 하는 데 조력할 수도 있어 전문가 통제 없는 모임은 위험하다”고 설명했다.
실제로 일면식이 없는 타인과 함께 극단적 선택을 하는 사례도 부지기수다. 이진희 국토연구원 연구위원이 한국생명존중재단의 ‘경찰 수사 기록을 통한 자살 사망자 전수조사’ 데이터를 분석해 지난해 발표한 보고서에 따르면 2013~2020년 동반 자살 사망자 중 48%가 지인 혹은 자살을 목적으로 알게 된 사람 등 ‘가족 외’(48%) 인물과 함께한 경우가 가장 많았다.
이런 SNS상 커뮤니티를 통해 청소년이 자해나 가출, 약물 오남용 등 다른 일탈 행위를 학습할 수 있다는 점도 우려를 낳는 부분이다. 이 교수는 “각 플랫폼이 청소년의 정신건강을 해치는 콘텐츠를 차단하고 예방 정보를 제공할 수 있는 알고리즘을 갖추도록 적절한 규제를 마련할 필요가 있다”고 말했다.
※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
