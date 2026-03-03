우울증 환자끼리 SNS서 ‘위태로운 만남’… “긍정 영향 있지만, 엉뚱한 부작용 위험도”

“전문가 도움 없는 ‘자조 모임’은 위험”

과거 인기를 끌던 디시인사이드 우울증 갤러리에서 성인 인증 등 각종 제한 조치가 생기면서 우울증이나 정신질환을 앓는 청소년들이 비교적 제한이 적은

엑스로 옮겨갔다는 분석도 나온다.