‘평창 컬링 은메달’ 팀킴 공식 해체…17년 여정 마무리
한국 컬링의 간판으로 활약했던 ‘팀킴’이 17년간의 동행을 마치고 공식 해체를 선언했다.
팀킴은 지난 2일 공식 소셜미디어 계정을 통해 “2009년 처음 시작했던 우리가 2026년 한 팀으로서의 여정을 마무리한다”며 “한 팀으로서의 시간은 여기서 멈추지만 각자의 자리에서 새롭게 도전하며 또 다른 길을 걸어가고자 한다”고 밝혔다. 이들은 “비록 다른 길을 걷게 됐지만 서로를 향한 응원은 변함없을 것”이라며 “우리는 어디에서든 서로를 응원할 것”이라고 전했다.
김은정과 김영미, 김경애, 김선영, 김초희로 이뤄진 팀킴은 2018 평창 동계올림픽에서 한국 최초의 컬링 은메달을 합작하며 전국적인 컬링 신드롬을 일으켰다. 김씨 성을 가진 다섯 명의 선수가 모여 팀킴이라는 팀명이 만들어졌다. 이들은 2022년 베이징 대회까지 올림픽 2회 연속 출전에 성공했다. 국가대표 선발전 탈락으로 지난달 막을 내린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에는 팀으로 나서지 못했다. 김선영만 믹스더블 종목에 출전했다.
팀킴 멤버 중 김선영과 김초희는 기존 소속팀인 강릉시청에 잔류한다. 김은정과 김경애는 팀을 옮겨 선수 생활을 이어 나간다. 김영미는 현역 생활을 마치고 지도자의 길을 걷게 됐다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사