김관영 지사 “전북을 첨단 방산 공급망 기지로 만들겠다”
체계종합기업 공백 해소…소재 특화 전략 본격화
498억원 방산클러스터 공모 도전
실증 인프라·전문인력 기반 동시 구축
전북특별자치도가 현대로템 유치를 계기로 ‘첨단 방산 생태계’ 구축에 속도를 낸다. 그동안 약점으로 지적돼 온 체계종합기업 부재가 일부 해소되면서 소재 중심 구조에서 완제품까지 이어지는 전주기 산업 체계 형성이 가능해졌다는 판단에서다.
김관영 전북특별자치도지사는 3일 도청에서 기자회견을 열고 “현대로템 투자 협약을 계기로 첨단소재 기반 방산 공급망을 본격 구축하겠다”고 밝혔다.
이번 전략의 핵심은 첨단 복합소재 특화다. 전북은 탄소융복합소재 R&D 기반을 바탕으로 소재, 부품, 완제품, 실증으로 이어지는 방산 밸류체인 내재화를 추진한다는 구상이다. 현대로템 무주 생산기지는 이 구조의 중심축 역할을 맡게 된다.
도는 이를 발판으로 이달 말 방위사업청이 주관하는 ‘방산혁신클러스터 2.0’ 공모에 도전한다. 지정될 경우 2026~2030년 5년간 국비 249억원을 포함해 총 498억원이 투입된다. 전주 탄소산단과 완주 국가산단, 새만금을 연계해 경량·극한소재 분야 공급망 자립도를 높이겠다는 계획이다.
전북이 선택한 전략 분야는 ‘첨단소재’다. 기존 방산 거점인 창원·대전이 체계·연구 중심 구조를 갖춘 것과 달리, 소재 특화 전략으로 차별화를 시도하겠다는 접근이다.
새만금은 실증 거점으로 활용된다. 전국에서 유일하게 육·해·공 동시 실증이 가능한 지리적 여건을 기반으로 드론·무인수상정·기동로봇체계 실증단지 조성을 추진 중이다. 지난해 12월 과학기술정보통신부·방위사업청·새만금청 등 13개 기관이 ‘새만금 안티드론 임시실증 MOU’를 체결했으며, LIG넥스원과 한화시스템은 올 상반기 안에 실증에 착수할 예정이다.
인재 양성도 병행된다. 전북대는 ‘첨단방위산업학과’를 신설해 방산 전문 인력 양성에 나섰으며, 산학 협력형 교육 모델을 확대하고 있다. 한화에어로스페이스와 연계한 HUB센터도 캠퍼스 내에서 운영 중이다.
아울러 해외 수입 의존도가 높은 국방소재 국산화를 추진하는 동시에, 유도무기·우주발사체 등 고부가가치 방산 분야 진출도 목표로 설정했다. LIG넥스원·한화에어로스페이스 등 앵커기업 추가 유치를 통해 중소·벤처기업이 함께 성장하는 상생 생태계를 조성하겠다는 복안도 제시했다.
