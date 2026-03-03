김관영 지사 “전북을 첨단 방산 공급망 기지로 만들겠다”

체계종합기업 공백 해소…소재 특화 전략 본격화

498억원 방산클러스터 공모 도전

실증 인프라·전문인력 기반 동시 구축

3일 김관영 전북특별자치도지사가 도청 브리핑룸에서 전북 방산산업 관련 기자회견을 갖고 있다. 전북도 제공

지난해 12월 과학기술정보통신부·방위사업청·새만금청 등 13개 기관이 ‘새만금 안티드론 임시실증 MOU’를 체결했으며, LIG넥스원과 한화시스템은 올 상반기 안에 실증에 착수할 예정이다.