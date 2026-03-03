“다음 생에도 내 딸로”…6명 살리고 별이 된 10대 소녀 [아살세]
단란했던 가족의 주말 나들이는 졸음운전 차량과의 사고로 산산조각 났다. 하루아침에 뇌사 상태에 빠진 16세 소녀는 6명의 환자에게 새 생명을 선물하고 밤하늘의 별이 됐다.
한국장기조직기증원은 지난해 12월 16일 아주대학교병원에서 박채연양이 심장, 폐, 간, 신장, 양쪽 안구를 기증해 6명의 생명을 살리고 짧은 생을 마감했다고 3일 밝혔다.
박양은 지난해 12월 14일 친척 결혼식에 가기 위해 가족과 차를 타고 이동하던 중 졸음운전 차량에 치여 뇌사 판정을 받았다. 유족은 딸의 일부분만이라도 누군가에게서 살아 숨 쉬길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.
경기도 안산에서 외동딸로 자란 박양은 어릴 적부터 활동적이고 밝은 성격이었다. 고등학교에 진학해서도 반장과 회장을 도맡을 만큼 성실하고 학업에 열정적인 학생이었다. 도움이 필요한 친구들에게 먼저 다가가 손을 내밀던 박양은 그 따뜻한 마음씨를 바탕으로 사회복지사를 꿈꿔왔다.
눈에 넣어도 아프지 않을 딸을 떠나보낸 아버지 박완재씨는 그리움을 담아 마지막 편지를 띄웠다.
“사랑하는 채연아, 아빠와 엄마는 채연이와 보낸 시간이 너무나도 행복했어. 지금도 네가 옆에 없다는 것이 믿어지지 않아. 하늘에서 엄마, 아빠의 목소리가 들릴까? 매일 너를 그리워하고 있어. 새로운 생명을 선물 받은 분들도 건강했으면 해. 최고로 착한 딸이자 사랑스러운 딸 채연아. 다음 생에 또 아빠 딸로 와줬으면 해.”
