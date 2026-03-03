해운대 주말 주정차 단속 완화… 상권 기대·혼잡 우려

주말·공휴일 4시간 계도 중심

6대 절대 금지구역은 엄정 단속

상인 환영 속 주민 우려 확산

평일에는 오전 11시30분부터 오후 2시30분까지 3시간 동안 단속을 완화한다. 지난해 11월 29일부터 3개월간 시범 운영을 거쳐 지난 28일부터 본격 시행에 들어갔다.