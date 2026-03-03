민주당 대전시당 “대전·충남 시도지사, 통합법 호도 말라”

더불어민주당 소속 국회의원들과 시당 관계자 등이 3일 대전시청 북문 앞에서 행정통합 결의대회를 열고 구호를 외치고 있다. 더불어민주당 대전시당 제공

박 의원은 “이 시장은 통합법안을 빈껍데기라고 하는데 법안을 읽어봤는지 의문”이라며 “

국민의힘은 애초에 통합할 의지도 없이 선거용 카드로만 시민을 속여왔다. 광주·전남이 이미 속도를 내는 상황에서 대전·충남만 뒤처져서는 결코 안 된다”고 말했다.

허 전 시장은 “대전과 충남을 하나로 묶자고 앞장서 주장했던 두 사람이 이제 와서 발을 빼고 반대하고 있다”며 “통합의 순간에 끝내 동참하지 않는다면 역사와 시·도민의 심판을 결코 면치 못할 것”이라고 덧붙였다.

대전시장의 책무는 시민의 생명과 안전, 도시 이익의 가치를 높이는 것”이라며 “그러나 민주당이 발의한 통합법으론 이러한 가치를 창출할 수 없다”고 밝혔다.

“주민들로부터 수렴된 의견을 시장이 무시할 수는 없다. 민주당이 발의한 통합법으로는 시민을 설득할 명분이나 논리가 없다. 시민들의 이익이 명확히 보장되는 통합안 마련이 우선”이라고 강조했다.