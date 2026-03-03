민주당 대전시당 “대전·충남 시도지사, 통합법 호도 말라”
충남대전행정통합법의 2월 임시국회 내 처리가 사실상 불발에 가까워지자 더불어민주당 대전시당이 국민의힘과 양 시·도지사를 규탄하고 나섰다.
민주당 대전시당은 3일 대전시청 북문 앞에서 ‘매향5적 규탄 및 대전충남 통합 결의대회’를 개최했다. 박범계·장철민·장종태·황정아 국회의원과 허태정 전 대전시장, 당원 100여명이 참석했다.
이들은 이장우 대전시장, 김태흠 충남지사가 행정통합 논의를 처음으로 시작했음에도 정치적 유불리에 따라 통합 반대로 돌아섰다고 주장했다.
박 의원은 “이 시장은 통합법안을 빈껍데기라고 하는데 법안을 읽어봤는지 의문”이라며 “국민의힘은 애초에 통합할 의지도 없이 선거용 카드로만 시민을 속여왔다. 광주·전남이 이미 속도를 내는 상황에서 대전·충남만 뒤처져서는 결코 안 된다”고 말했다.
장철민 의원은 “선거에서 질까봐 통합을 반대한다는 말이 사실처럼 들리는 현실이 참담하다”며 “광주·전남 법안과 대전·충남 법안은 기본 골격과 지원책이 완전히 동일함에도 국민의힘은 가짜뉴스로 시민을 호도하고 있다. 지역의 미래를 위해 즉각 법안 찬성에 나서길 바란다”고 호소했다.
양 시·도지사가 행정통합에 찬성할 때까지 기다리겠다는 의견도 나왔다.
장종태 의원은 “통합 반대라는 무책임한 결정을 당장 철회하고 ‘돌아온 탕자’가 돼야 한다”며 “두 시·도지사가 잘못된 길에서 다시 찾아올 때까지 문을 열어두고 기다리겠다. 끝내 잘못된 길을 고집한다면 훗날 엄중한 심판을 받을 것”이라고 강조했다.
황 의원은 “민주당의 당론은 대구·경북과 대전·충남 통합법의 동시 추진”이라며 “오직 선거 유불리만 따지는 이 시장과 김 지사는 훗날 시·도민 앞에 엎드려 무릎 꿇고 사죄할 날이 반드시 올 것”이라고 경고했다.
허 전 시장은 “대전과 충남을 하나로 묶자고 앞장서 주장했던 두 사람이 이제 와서 발을 빼고 반대하고 있다”며 “통합의 순간에 끝내 동참하지 않는다면 역사와 시·도민의 심판을 결코 면치 못할 것”이라고 덧붙였다.
반면 이 시장은 지역의 이익이 보장되지 않는 행정통합은 찬성할 수 없다고 재차 강조했다.
지방정부 스스로 시민의 생명·안전을 지킬 수 있는 자치권, 도시 가치를 높이는 재정권 등이 보장되지 않는 형식적 통합에 찬성할 수 없다는 것이다.
이 시장은 이날 확대간부회의에서 “대전시장의 책무는 시민의 생명과 안전, 도시 이익의 가치를 높이는 것”이라며 “그러나 민주당이 발의한 통합법으론 이러한 가치를 창출할 수 없다”고 밝혔다.
그는 “지방정부 스스로 도시 미래를 설계하고 실행할 수 있어야 진정한 지방분권”이라며 “주민들로부터 수렴된 의견을 시장이 무시할 수는 없다. 민주당이 발의한 통합법으로는 시민을 설득할 명분이나 논리가 없다. 시민들의 이익이 명확히 보장되는 통합안 마련이 우선”이라고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사