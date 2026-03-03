국민의힘 “우리가 가짜 행정통합 막아” 민주당 규탄
국민의힘 충남도당 소속 도의원과 기초의원들이 행정통합 특별법 처리가 사실상 무산된 것과 관련해 더불어민주당을 비판했다.
이들은 3일 충남도청 앞에서 집회를 열고 “도민 의견을 묻지도 않고, 내용은 채우지도 않은 민주당의 졸속 ‘가짜 통합’을 막아낸 것은 김태흠 지사와 국민의힘”이라며 “항구적 재정 이양과 실질적 권한 이양이 담긴 ‘진짜 통합’을 원한다”고 말했다.
이어 “민주당은 충남을 ‘대전특별시’라는 틀에 종속시킨 매향(賣鄕), 도민에게 충성해야 할 정당이 도민의 이익을 저버린 매충(賣忠), 대한민국의 백년대계를 선거공학의 도구로 전락시킨 매국(賣國) 등 3매(賣)를 저질렀다”고 강조했다.
그러면서 민주당에 도민 갈라치기와 흑색선전을 중단하고, 재정·권한 이양을 특별법에 명문화할 것과 공개적이고 책임 있는 토론에 응할 것을 촉구했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
