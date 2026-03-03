시사 전체기사 ‘두근두근 첫 등교’ 오늘부터 우리는 1학년 입력:2026-03-03 14:59 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 3일 서울 서초구 원촌초등학교에서 열린 입학식에서 한 신입생이 부모에게 인사를 하고 있다.3일 서울 서초구 원촌초등학교에서 입학식이 열렸다.올해 원촌초등학교에는 총 186명의 신입생이 새롭게 입학했다.3일 입학식이 열린 서울 서초구 원촌초등학교에서 신입생들이 기념촬영을 하고 있다.3일 서울 서초구 원촌초등학교에서 열린 입학식에서 한 신입생이 자리로 이동하고 있다.3일 서울 서초구 원촌초등학교에서 열린 입학식에서 신입생들이 애국가를 부르고 있다.이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “전세기 없나요” 공항 줄줄이 폐쇄 韓관광객들 발동동 2 최민희도 ‘재명이네 마을’ 강퇴… 발단은 ‘악수’ 장면 3 李대통령 지지 명계남, ‘차관급’ 이북5도 황해도지사 임명 4 ‘尹 훈장 거부’ 교장이 李대통령 훈장 받고 보인 반응 5 李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직” 해당분야별 기사 더보기 1 급락장에 코스피 매도 사이드카 발동…한 달만 2 ‘와우멤버십’에 웃다 우는 쿠팡… 가입자 줄자 영업이익 급감 3 58억 챙겼는데 집행유예… ‘솜방망이’ 처벌이 증시 신뢰 갉아먹어 4 [단독] ‘이재명표 배드뱅크’ 빚 탕감 시작도 못 했는데… 이자만 챙겨 5 이란, 호르무즈 해협 봉쇄 선언… 장기화 땐 ‘유가·환율’ 쇼크 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 임대아파트 낙인에… 같은 동네인데 초등 입학생 수 ‘극과 극’ 2 [단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황 3 [단독] 0 vs 226… 서울 초교 입학생 수, 아파트에 갈렸다 4 조희대 “사법개혁 3법, 국민께 도움 되는지 심사숙고해야” 5 “정체 모른다, 코인 받고 범행” 동탄신도시서 보복 대행 해당분야별 기사 더보기 1 “中, 이란에 친서방정권 수립돼도 관계 유지…투자는 오히려 확대” 2 “뇌에 칩 심어서…” 유튜버 한솔, 일론머스크 임상 참여 3 확전 치닫는 중동…美, 14개국 자국민에 즉시 대피령 4 [속보]트럼프 “이란에 美지상군 투입 필요없을 가능성 높다” 5 이란 혁명수비대 “네타냐후 집무실에 탄도미사일 공격” 주장 해당분야별 기사 더보기 1 “연기 위해 태어난 아이”…김새론 유작 ‘우리는 매일매일’ 2 연기 본업 넘은 연출·제작 이어… 이번엔 무대 위 춤이다 3 ‘왕사남’ 900만 돌파…“‘왕의 남자’보다 빨라” 천만 초읽기 4 MLB 6명 전원 합류… 완전체 된 WBC 대표팀 5 역사유물과 K팝의 만남… 국중박에서 컴백 알린 블랙핑크 해당분야별 기사 더보기 1 “수십만원어치 사고 골라 입는다”…불황 속 ‘쉬인깡’ 열풍 확산 2 약 먹어도 안 잡히는 혈압… 숨은 원인은 ‘망가진 콩팥’ 3 15개월 전 폐업 펫숍, 뼈만 남은 채 발견된 강아지들 [개st하우스] 4 새 학년 새 학기 감염병 유행… 단순 감기로 오인 주의해야 5 ‘덜 먹게 하면서 에너지는 더 쓰게’… 차세대 비만 치료제 진화 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 공습 속 이스라엘 국경 넘는 우리 국민…카이로로 긴급 피란 ‘여수 4개월 영아 살해’ 부모 신상 ‘탈탈’…아기 죽던 날 아빠는 ‘이곳’에 李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직” [단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황 ‘이재명표 배드뱅크’ 빚 탕감 시작도 못 했는데… 이자만 챙겨 [단독] 임대아파트 낙인에… 같은 동네인데 초등 입학생 수 ‘극과 극’ 확전 치닫는 중동…美, 14개국 자국민에 즉시 대피령 “패가망신” 경고와 함께 출범한 합동대응단… 체감도 낮아 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요