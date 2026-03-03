시사 전체기사

‘두근두근 첫 등교’ 오늘부터 우리는 1학년

입력:2026-03-03 14:59
공유하기
글자 크기 조정
3일 서울 서초구 원촌초등학교에서 열린 입학식에서 한 신입생이 부모에게 인사를 하고 있다.

3일 서울 서초구 원촌초등학교에서 입학식이 열렸다.
올해 원촌초등학교에는 총 186명의 신입생이 새롭게 입학했다.


3일 입학식이 열린 서울 서초구 원촌초등학교에서 신입생들이 기념촬영을 하고 있다.

3일 서울 서초구 원촌초등학교에서 열린 입학식에서 한 신입생이 자리로 이동하고 있다.

3일 서울 서초구 원촌초등학교에서 열린 입학식에서 신입생들이 애국가를 부르고 있다.

이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
공습 속 이스라엘 국경 넘는 우리 국민…카이로로 긴급 피란
‘여수 4개월 영아 살해’ 부모 신상 ‘탈탈’…아기 죽던 날 아빠는 ‘이곳’에
李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직”
[단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황
‘이재명표 배드뱅크’ 빚 탕감 시작도 못 했는데… 이자만 챙겨
[단독] 임대아파트 낙인에… 같은 동네인데 초등 입학생 수 ‘극과 극’
확전 치닫는 중동…美, 14개국 자국민에 즉시 대피령
“패가망신” 경고와 함께 출범한 합동대응단… 체감도 낮아
국민일보 신문구독