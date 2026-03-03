DSK 2026, 4만명 돌파… 아시아 드론 플랫폼 위상 강화
23개국 318개사 참여
상담 3176건·MOU 43건 체결
국방·우주 등 산업 융합 확장
아시아 대표 드론 전시회·콘퍼런스인 ‘DSK 2026’(옛 드론 쇼)이 역대 최대 규모 성과를 거두며 막을 내렸다. 드론을 넘어 국방·우주·미래 모빌리티까지 확장된 산업 생태계를 한자리에서 보여주며 부산이 드론 산업 플랫폼 도시로서의 입지를 다시 한번 확인했다.
부산시와 산업통상자원부, 국토교통부, 국방부, 우주항공청이 주최하고 벡스코와 한국무인기시스템협회가 주관한 DSK 2026은 부산 벡스코에서 개최됐다.
3일 벡스코에 따르면 지난 25일부터 27일까지 3일간 4만1266명의 국내외 참관객이 행사장을 찾았다. 전시 규모는 23개국 318개사, 1200부스로 역대 최대를 기록했다. 해외 참가업체는 23개국 72개사로 전체의 22.6%를 차지했다. 2024년 8개국 14개사, 지난해 15개국 66개사에 이어 해외 참여가 꾸준히 확대되며 국제 전시회로서의 위상을 높였다.
올해 전시는 국방존, 인공지능(AI) 드론 시큐리티관, 공간정보존, 우주항공 공동관, 스마트라이프관, 넷제로관 등 분야별 특화 공동관을 중심으로 구성됐다. 육해공군과 대한항공, LIG, 폴란드 WB Group 등 국내외 주요 방산 기관과 기업이 참여하며 드론이 국방·보안·우주·스마트시티 등 미래 산업과 융합되는 흐름을 집약적으로 보여줬다.
산업계의 주목을 받은 신기술 공개도 이어졌다. 대한항공은 안두릴 인더스트리즈와 공동 개발 중인 아음속 무인기를 처음 선보였고, LIG는 AI 기반 군집 무인기 기술을 공개했다. 두산모빌리티이노베이션은 영하 20도에서도 120분 이상 비행 가능한 수소 드론을, 파블로항공은 정밀 타격용 기체 ‘S20s’를 발표했다. 넥스트에어로스페이스의 해안 정찰용 전략 기종 ‘NV-025’와 풍산의 소형화 탄약 투하 드론 등도 관심을 모았다.
비즈니스 성과도 뚜렷했다. 행사 마감일인 27일 오후 5시 기준 상담 3176건, 계약 추정 471건이 집계됐다. 상담액은 975억8500만원, 계약추정액은 302억3100만원에 달한다. 대한항공과 영국 스카이포츠 인프라스트럭처 간 도심항공모빌리티(eVTOL) 통합 운영 플랫폼 개발 파트너십을 비롯해 총 43건의 MOU가 체결됐다. 국내 투자 상담도 150여건 진행되면서 DSK 솔루션 허브(DSH)가 후속 지원에 나설 예정이다.
콘퍼런스 역시 13개국 48명의 연사가 참여해 957명의 업계 관계자가 등록했다. ‘항공 이동성 트렌드(Air Mobility Trend)’를 주제로 글로벌 시장 전망과 규제 동향을 공유했으며, IBM, AWS, 실드 AI 등 글로벌 기업이 참여해 AI 기반 산업 혁신과 뉴스페이스(민간 우주 개발) 시대 핵심 기술을 조망했다.
벡스코 이준승 대표는 “DSK 2026이 역대 최대 규모와 해외 참가 확대라는 성과를 거두며 아시아 대표 드론 전문 플랫폼으로 자리매김했다”며 “산업 간 협력과 실질적인 비즈니스 창출을 이끄는 전시회로 지속 발전시키겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
