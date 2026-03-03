MBK 1000억 투입…홈플러스 회생계획안 가결 기한 5월로 연장
법원이 기업회생절차(법정관리)를 밟고 있는 홈플러스의 회생계획안 가결 기간을 오는 5월까지로 연장했다.
서울회생법원 회생4부(재판장 정준영)는 홈플러스 관리인이 지난 2일 제출한 가결 기간 연장 신청을 받아들였다고 3일 밝혔다.
당초 오는 4일까지였던 가결 기간은 오는 5월 4일까지로 두 달 연장됐다.
채무자회생법에 따르면 법원은 회생계획안 가결을 회생절차 개시일로부터 1년 이내에 해야 하지만, 불가피한 사유가 있을 때 6개월 범위 안에서 그 기간을 늘릴 수 있다.
홈플러스 관리인은 신청서를 통해 홈플러스 익스프레스 부문에 대한 매각을 시도 중이며, 현재 여러 업체가 관심을 보여 인수의향서 제출 여부를 확인하기 위해 시간이 필요하다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.
홈플러스의 대주주 MBK파트너스도 의견서를 통해 홈플러스에 4일까지 500억원, 11일까지 500억원 총 1000억원의 긴급운영자금(DIP) 금융을 우선 투입할 계획이라고 밝힌 것으로 전해졌다.
또 회생절차가 인가되지 않더라도 이에 대한 상환청구권을 행사하지 않겠다는 의사를 전했다.
재판부는 MBK파트너스가 투입할 1000억원으로 연체된 직원 급여 등 시급한 채무를 해결할 수 있는 점, 향후 회생계획안이 인가되지 않더라도 채권자 등 다른 이해관계인에게 크게 불리하지 않은 점 등을 고려해 연장 결정을 내린 것으로 보인다.
재판부는 이번 주 중으로 채무자, 주주, 채권자협의회 등이 참여하는 경영정상화 태스크포스(TF) 구성 등을 논의할 예정이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사