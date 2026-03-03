시사 전체기사

70대 운전자 역주행에 차량 연쇄 충돌…3명 부상

입력:2026-03-03 14:43
공유하기
글자 크기 조정

20대 경차 운전자 등 중상


광주에서 70대 운전자가 몰던 승용차가 역주행하다 마주오던 차량 2대를 들이받아 3명이 부상을 당했다.

3일 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 15분쯤 광주 광산구 도천동 한 도로에서 70대 A씨가 몰던 승용차가 마주오던 경차와 1t 트럭을 잇달아 들이받았다.

이 사고로 A씨와 경차 운전자인 20대 여성이 중상을 입고 병원으로 이송됐다. 트럭 운전자도 통증을 호소해 병원에서 치료를 받고 있다. 이들 모두 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.

사고 현장이 수습될 때까지 도로가 일부 통제되면서 차량 정체가 빚어지기도 했다.

경찰은 A씨가 음주나 무면허 운전을 하지는 않은 것으로 확인했다. 경찰은 A씨 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
공습 속 이스라엘 국경 넘는 우리 국민…카이로로 긴급 피란
‘여수 4개월 영아 살해’ 부모 신상 ‘탈탈’…아기 죽던 날 아빠는 ‘이곳’에
李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직”
[단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황
‘이재명표 배드뱅크’ 빚 탕감 시작도 못 했는데… 이자만 챙겨
[단독] 임대아파트 낙인에… 같은 동네인데 초등 입학생 수 ‘극과 극’
확전 치닫는 중동…美, 14개국 자국민에 즉시 대피령
“패가망신” 경고와 함께 출범한 합동대응단… 체감도 낮아
국민일보 신문구독