70대 운전자 역주행에 차량 연쇄 충돌…3명 부상
20대 경차 운전자 등 중상
광주에서 70대 운전자가 몰던 승용차가 역주행하다 마주오던 차량 2대를 들이받아 3명이 부상을 당했다.
3일 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 15분쯤 광주 광산구 도천동 한 도로에서 70대 A씨가 몰던 승용차가 마주오던 경차와 1t 트럭을 잇달아 들이받았다.
이 사고로 A씨와 경차 운전자인 20대 여성이 중상을 입고 병원으로 이송됐다. 트럭 운전자도 통증을 호소해 병원에서 치료를 받고 있다. 이들 모두 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.
사고 현장이 수습될 때까지 도로가 일부 통제되면서 차량 정체가 빚어지기도 했다.
경찰은 A씨가 음주나 무면허 운전을 하지는 않은 것으로 확인했다. 경찰은 A씨 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.
