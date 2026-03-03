멘탈헬스코리아 ‘대한민국 정신건강 환경 지수’ 공개
국가 정신건강 환경 평가위원회도 출범
멘탈헬스코리아는 국내 최초의 정신건강 지원 환경 평가지표인 ‘대한민국 정신건강 환경 지수’를 발표하고 ‘국가 정신건강 환경 평가위원회’를 출범한다고 밝혔다.
이는 정신건강을 개인의 치료 문제에만 한정하지 않고, 학교·기업·지역사회·디지털 플랫폼 등 삶의 환경 전반을 평가하고 재설계하겠다는 선언이다. 정신건강을 복지의 영역이 아닌 사회 시스템 설계의 문제로 전환하는 시도다.
그동안 한국 사회는 상담과 치료 인프라 확충에 집중해왔다. 그러나 제도적 노력에도 불구하고 정신적 고통은 쉽게 줄어들지 않았다. 멘탈헬스코리아는 이 지점에서 “우리는 충분히 치료하고 있는가가 아니라, 우리는 건강한 환경을 만들고 있는가”라고 질문한다.
‘대한민국 정신건강 환경 지수’는 조직과 사회가 얼마나 심리적으로 안전한지, 위기 대응 체계는 실제로 작동하는지, 누구나 접근 가능한 구조가 마련되어 있는지를 종합적으로 진단한다. 이는 단순한 점수 산출이 아니라, 건강한 환경을 위한 국가 차원의 기준을 세우는 프레임워크다.
이번 지수의 핵심은 ‘경험 지식’이다. 전국 약 200명의 청년·청소년 정신건강 리더들이 ‘국가 정신건강 환경 평가위원’으로 활동하며 전문 교육을 거친 뒤 현장을 직접 평가하고 데이터를 수집한다.
이들이 축적한 실증 자료는 기존 통계가 포착하지 못한 사각지대를 드러내며 ‘2026 대한민국 정신건강 환경 보고서’의 핵심 근거가 된다. 해당 보고서는 향후 정부 정책, 기업 경영 전략, 교육기관 환경 개선의 중요한 기준으로 활용될 예정이다.
이들은 단순한 참여자가 아니라, 진단·평가·인터뷰·보고서 작성·교차 검증을 수행하는 전문 평가 인력으로 양성된다. 고통의 경험은 더 이상 보호의 대상이 아니라, 시스템의 결함을 가장 정확히 포착하는 전문성이 된다. 멘탈헬스코리아는 이를 통해 ‘정신건강 인프라 혁신’이라는 새로운 전문 영역의 제도적 기반을 마련하고자 한다.
그동안 정신건강 생태계에서 혁신 이니셔티브를 추진해온 멘탈헬스코리아에게 2026년은 ‘평가 및 인증 전문 기관’으로 도약하는 전환의 원년이 될 전망이다. 상반기에는 지수 1.0을 확정하고, 하반기에는 전국 단위 현장 평가와 공식 보고서를 발표한다. 이후 우수 기관을 선정하고 사회적 논의를 확산해 나갈 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사