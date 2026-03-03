부산글로벌도시재단·벡스코 맞손… 글로벌 허브도시 기반 강화
글로벌 네트워크·MICE 연계
‘빅토크’ 행사 협업 모델 추진
국제행사 유치·운영 역량 강화
부산글로벌도시재단과 벡스코가 글로벌 도시 부산의 경쟁력 강화를 위해 협력 체계를 구축한다.
부산글로벌도시재단과 벡스코는 지난 26일 글로벌 파트너십 확대와 상호 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다. 국제 네트워크를 기반으로 공공외교를 수행하는 재단과 전시·컨벤션 산업을 선도하는 벡스코가 협력해 국제행사 기획·유치·운영을 연계하는 구조를 마련한다는 구상이다.
협약에 따라 양 기관은 글로벌 네트워크 연계 MICE 사업 협력, 외국인 주민·유학생 정주 여건 개선 프로그램 개발, 기관 간 인적 교류 및 인프라 공유 등을 단계적으로 추진한다. 재단은 해외 도시 및 국제기구 협력 경험을 바탕으로 국제협력 프로그램 기획과 글로벌 연계 역할을 맡고, 벡스코는 국제 전시·행사 운영 노하우와 시설 인프라를 활용해 실행을 담당한다.
특히 재단의 시그니처 강연 프로그램 ‘빅토크’를 벡스코 주관 행사와 연계하는 협업 모델을 본격 추진한다. 국제행사 플랫폼과 도시 정책 콘텐츠를 결합해 지속 가능한 협력 구조를 구축하겠다는 취지다. 단순한 행사 유치를 넘어 콘텐츠와 글로벌 네트워크를 연결하는 전략적 시도라는 평가다.
양 기관은 최근 K-콘텐츠 확산과 외국인 관광객 300만명 시대를 맞아 부산이 국제행사와 글로벌 교류 거점으로 도약하는 기반이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다. 글로벌 네트워크를 전시·컨벤션 플랫폼과 직접 연결함으로써 도시 브랜드 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.
이준승 벡스코 대표는 “국제행사 기획·운영 역량을 고도화해 부산이 글로벌 도시로 도약하는 데 실질적인 성과를 창출하겠다”고 밝혔다. 전용우 부산글로벌도시재단 대표는 “양 기관의 인프라와 역량을 결합해 국제 교류와 글로벌 네트워크를 확대하고 부산의 글로벌 도시 경쟁력 강화에 이바지하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
