충남도, 대산석유화학단지 사업재편 기업 ‘지방세 감면’

입력:2026-03-03 14:33
충남 서산 대산석유화학단지. 서산시 제공

충남도는 대산석유화학단지 내 사업재편 기업에 대해 조례 개정을 통해 지방세를 감면한다고 3일 밝혔다.

도는 산업통상자원부가 ‘석유화학산업 사업재편 1호 프로젝트’를 승인함에 따라 기업의 취득세와 등록면허세를 감면 지원하기로 했다.

정부는 석유화학 산업 공급과잉 해소 및 고부가 제품으로 전환을 위한 구조개편을 추진 중이다. 대산 1호는 롯데케미칼 대산 사업장을 분할한 후 현대케미칼과 통합해 나프타분해설비(NCC)와 다운스트림 설비를 통합 운영하는 방식으로 진행한다.

110만t 규모 나프타분해설비 가동중단을 통해 공급과잉을 완화하고, 정유-석유화학 수직계열화를 구축해 원가 경쟁력과 운영 효율성을 높이는 것이 주요 내용이다. 고탄성 경량소재, 이차전지 핵심소재, 바이오 납사 기반 친환경 제품 등 고부가·친환경 중심의 포트폴리오 전환도 추진한다.

총 1조2000억여원 규모의 기업 자구노력과 함께 설비 감축, 고부가·친환경 중심으로의 사업 전환을 추진하는 만큼 정부는 금융·세제·인허가 등을 포함한 2조1000억여원 규모의 종합지원 패키지를 마련했다.

이 중 세제 분야는 사업재편 과정에서 발생하는 지방세 부담을 완화하도록 하고 있다.

도는 기업 분할·합병과 자산 취득 등 구조변경 과정에서 발생하는 지방세 감면은 물론, 설비통합과 사업재편이 원활히 추진될 수 있도록 지방세제 지원으로 뒷받침할 방침이다.

신현섭 도 세정과장은 “석유화학 산업의 구조개편은 지역 산업의 지속가능성을 좌우하는 중요한 과제”라며 “대산단지는 충남 주력 산업의 핵심 거점으로 사업재편이 안정적으로 이행될 경우 지역경제 활성화와 고용 안정에도 긍정적인 파급효과가 기대된다”고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

