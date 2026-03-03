세종 금강서 조류 66종 확인…수문 개방 후 다양성 회복

세종시 합강리에서 발견된 큰고니. 대전환경운동연합 제공

대전환경운동연합·세종환경운동연합은 3일 세종시 합강리 일대 겨울철새 조사 결과를 발표했다.

지난달 11일 진행된 이번 조사는 한쪽 제방을 따라 이동하면서 전체 조류 수를 조사하는 ‘단안전수조사’ 방식을 활용했다. 조사 지역은 세종시 및 부강 경계 지역에서 대전~당진고속도로 교각까지 약 12㎞ 구간이다.

조사 결과 조류 66종 3221개체가 발견됐으며 이중 물새는 38종 2675개체가 확인됐다. 지난해 66종 3946개체와 비교하면 개체 수는 다소 줄었지만, 물새 종수는 2023년의 34종보다 많아져 생태적 다양성이 유지되는 것으로 나타났다.

물새 가운데 멸종위기종·천연기념물인 큰고니의 경우 86개체가 관찰돼 역대 최대 군집을 기록했다.

254개체가 확인된

2019년 이후 매년 250여개체가 월동하는 것으로 조사됐다. 이는

실제로 세종보 건설 전 500여개체에 달하던 황오리는 보 건설 이후 완전히 사라졌다가 2017년 수문 개방 이후 모래톱이 확보되면서 안정적으로 군집을 유지하고 있다.

세종 합강리 일대에서 발견된 노랑부리저어새. 대전환경운동연합 제공

기러기류는 큰기러기 540개체, 쇠기러기 234개체 등 총

가 확인됐다.

맹금류는 6종 27개체가 관찰됐다.

이밖에 흰목물떼새·흑두루미 등 법적보호종 12종도 서식하고 있었다.

멸종위기 야생생물 2급이자 천연기념물인 노랑부리저어새도 18개체가 서식하는 것으로 파악됐다.