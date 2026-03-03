시사 전체기사

[속보] ‘1억 공천 헌금 의혹’ 강선우 구속심사 출석

입력:2026-03-03 14:23
공유하기
글자 크기 조정
'1억 공천헌금' 의혹받는 강선우 무소속 의원이 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

[속보] ‘1억 공천 헌금 의혹’ 강선우 구속심사 출석

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직”
[단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황
‘이재명표 배드뱅크’ 빚 탕감 시작도 못 했는데… 이자만 챙겨
[단독] 임대아파트 낙인에… 같은 동네인데 초등 입학생 수 ‘극과 극’
확전 치닫는 중동…美, 14개국 자국민에 즉시 대피령
“패가망신” 경고와 함께 출범한 합동대응단… 체감도 낮아
58억 챙겼는데 집행유예… ‘솜방망이’ 처벌이 증시 신뢰 갉아먹어
설탕·밀가루 값 내리는데 라면·햄버거 값은 요지부동
국민일보 신문구독