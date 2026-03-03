울산시, 전 시민 자전거 보험 가입

울산시 관계자는 “자전거는 친환경 교통수단이자 시민들의 건강을 지키는 소중한 이동 수단”이라며 “예기치 못한 사고에도 시민들이 당황하지 않고 일상으로 복귀할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

울산시는 자전거 이용 활성화와 시민들의 안전한 이동권을 보장하기 위해 올해도 '2026년 전 시민 자전거 보험' 가입을 완료했다고 3일 밝혔다.울산시에 주민등록을 둔 시민이라면 누구나 별도의 가입 절차 없이 사고 발생 시 보험 혜택을 받을 수 있다.이번 보험의 보장 기간은 2026년 2월 27일부터 내년 2월 26일까지 1년간이며, 울산시에 등록된 외국인도 동일한 혜택을 받는다.보장 항목은 자전거 사고로 인한 사망 및 후유장해 시 최대 3000만 원을 지급하며, 사고로 4주 이상의 진단을 받은 경우 30만 원부터 시작해 진단 주수에 따라 차등 지급된다.특히 자전거 운전 중 타인에게 상해를 입혀 발생하는 법적 책임에 대해서도 두터운 보호막을 마련했다. 사고당 벌금 최대 2000만원, 변호사 선임 비용 200만원, 교통사고 처리지원금은 3000만 원 한도 내에서 지원받을 수 있다.울산시의 자전거 보험 지원사업은 지난 2011년 처음 도입된 이후 올해로 15년째를 맞았다. 지난해 울산 지역에서는 총 768건의 자전거 사고에 대해 약 6억 457만 원의 보험금이 지급된 것으로 집계됐다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr