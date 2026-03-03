허위 임대차계약서로 청년전세대출 80억원 가로챈 일당 검거
허위 임대차계약서를 이용해 청년 전세자금 대출 약 80억원을 가로챈 일당이 경찰에 검거됐다.
전북경찰청은 사기 혐의로 부동산 업자 A씨(50대) 등 3명을 구속하고, 명의 대여자 B씨(30대)와 허위 임차인 등 80여명을 불구속해 수사하고 있다고 3일 밝혔다.
A씨 등은 2021년부터 2025년까지 허위 임대차계약서를 작성해 은행에서 70여 차례에 걸쳐 약 80억원의 전세대출을 받아 가로챈 혐의를 받는다.
이들은 대출이 실행되면 전세계약을 곧바로 해지한 뒤 대출금을 나눠 가진 것으로 조사됐다.
일부 임차인에게는 대출금 일부를 지급하겠다고 속여 가담시켰으나, 약속한 금액을 받지 못한 경우도 있었던 것으로 파악됐다.
또 동일 부동산을 대상으로 여러 건의 전세대출을 받는 수법도 사용한 것으로 확인됐다.
경찰은 은행 간 전세대출 정보 공유 체계가 미흡한 점을 악용한 것으로 보고 범행 구조와 추가 피해 규모를 수사하고 있다.
경찰 관계자는 “주범 3명을 구속했으며, 나머지 가담자 중 일부에 대해서도 구속영장을 신청했다”며 “범행 전반에 대해 추가 수사를 이어가고 있다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
