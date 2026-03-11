부산시, ‘디자인커먼스’ 가동… 글로벌 디자인 허브 본격화
연간 4회 정례 플랫폼 운영
산업·관광 연계 생태계 구축
세계 디자이너 네트워크 구축
부산시가 세계 디자이너들이 모여 교류하고 함께 만들어가는 ‘글로벌 디자인 허브 도시 부산’ 구축에 시동을 걸었다.
부산시는 디자이너들이 협업하는 개방형 플랫폼 ‘부산 디자인커먼스(BUSAN DESIGN COMMONS)’를 올해 총 4회 개최할 계획이라고 11일 밝혔다. 첫 행사는 이날 오후 4시 부산 동구 초량동 부산 워케이션 거점센터에서 열린다.
‘디자이너가 모이는 도시, 디자이너가 만드는 공간’을 슬로건으로 내건 이번 행사는 디자인을 단순한 상품이 아닌 ‘공간 경험’으로 확장하는 담론의 장으로 마련했다. 로컬 브랜드 전략부터 도시 유휴공간 실험까지, 디자인이 도시 맥락 속에서 어떻게 구현되고 축적되는지를 조명한다.
첫 세션은 ‘브랜드는 공간에서 완성된다’를 주제로 진행된다. 구병준 피피에스 대표는 한국형 리빙 콘텐츠를 도시 맥락 속에서 재해석하는 브랜드 전략을 발표한다. 이달우 마음스튜디오 대표는 가구·제품·그래픽을 넘나드는 통합적 접근을 통해 브랜드 감각을 공간에 구현하는 브랜딩 전략을 소개한다. 이화찬 구오듀오 공동대표는 재료의 본질과 사물의 맥락을 기반으로 산업디자인이 공간과 도시로 확장되는 과정을 공유한다.
일본의 나카무라 게이스케 SKWAT 대표는 도시의 유휴 공간을 임시 점유해 전시와 공예, 브랜드가 순환하는 창작 플랫폼으로 전환한 사례를 발표한다.
두 번째 세션은 ‘부산의 브랜드는 이렇게 만들어진다’를 주제로 지역성과 취향이 공간으로 구현되는 과정을 다룬다. 곽도흔 워킹덕 대표는 부산의 라이프스타일과 지역 감성을 공간에 녹여낸 취향 기반 브랜드 전략을 발표한다. 정용채 슬래시비슬래시 대표는 NFC 기반 스마트 디바이스를 통해 기술을 일상 경험으로 확장한 테크 라이프스타일 브랜드 구축 사례를 공유한다. 모더레이터는 디자인 전문지 월간 ‘디자인’의 최명환 편집장이 맡는다.
부산시는 디자인커먼스를 통해 지역 디자이너와 글로벌 전문가가 상시 교류하는 네트워크를 구축하고, 디자인을 산업·관광·도시재생과 연결하는 전략 플랫폼으로 발전시킨다는 계획이다. 단발성 행사를 넘어 담론과 인적 네트워크가 축적되는 지속 가능한 협업 구조를 만들겠다는 구상이다.
오미경 부산시 디자인산업혁신담당관은 “부산을 디자이너가 모여 실험하고 협업하는 도시로 전환해 세계 디자인 네트워크와 연결하겠다”면서 “디자인커먼스가 창의적 아이디어가 교류되고 지역에 축적되는 플랫폼이자, 부산 디자인의 지적 자산을 쌓아가는 장이 되길 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사