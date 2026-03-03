‘삼다수’ 제주개발공사, 운송 협력사와 ‘윤리·인권 영화제’
제주삼다수를 생산·유통하는 제주도개발공사는 지난 27일 메가박스 제주아라점에서 운송 협력사와 함께 ‘윤리·인권 영화제’를 열었다.
이번 행사는 임직원 중심 교육을 넘어 현장에서 함께 근무하는 운송 협력사와 청렴·인권의 가치를 공유하기 위해 마련됐다. 협력사와 가족, 공사 임직원 등 100여 명이 참석해 뜻깊은 시간을 가졌다.
행사에서는 제주개발공사의 윤리·인권경영 추진 의지를 소개하고, 협력사 대상 참여 프로그램과 지원 제도, 인권 상담·신고 채널 등을 안내했다.
이어 ‘왕과 사는 남자’를 상영해 갈등 속 선택과 책임, 관계 속 존중의 의미를 되새기는 계기를 마련했다.
영화 관람 후에는 퀴즈 이벤트 등의 참여형 프로그램을 진행해 참석자들이 자발적으로 소통하고 공감하는 시간을 가졌다.
제주개발공사 관계자는 “윤리‧인권 경영은 협력사와 함께하는 공급망 전반에서 실천돼야 한다”며 “공정한 업무 관행과 상호 존중 문화가 현장에 뿌리내릴 수 있도록 교육과 소통을 지속해 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사