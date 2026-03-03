시사 전체기사

청와대 새 정무비서관 정을호, 의원직 사퇴 후 4일 출근

입력:2026-03-03 16:00
정을호 더불어민주당 의원. 정 의원 페이스북 캡처

청와대 신임 정무비서관으로 내정된 정을호 더불어민주당 의원이 4일부터 청와대로 출근한다.

여권 핵심 관계자는 3일 “정 의원이 4일 새 정무비서관으로 근무할 예정”이라며 “회기 중에는 의원직 사퇴가 어려워 3일까지 임시회 회기를 마치고 의원직 사퇴 절차를 밟게 될 것”이라고 말했다.

정 신임 비서관은 6월 지방선거를 앞두고 성남시장 출마를 위해 지난 1월 사직한 김병욱 전 정무비서관 후임으로 홍익표 정무수석비서관을 보좌하며 국회와 청와대 간 조율 업무를 맡을 예정이다. 당직자 출신으로 민주당에서 조직과 전략 업무를 두루 경험한 점이 발탁 배경으로 알려졌다.

정 비서관은 전북 고창 출신으로 이재명 대통령의 모교인 중앙대를 졸업해 이른바 ‘중앙대 라인’으로 분류된다. 지난 대선에서는 후보 배우자 비서실장을 맡아 김혜경 여사를 밀착 수행하기도 했다.

윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr

