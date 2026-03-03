해양경찰청, 3∼7월 ‘짙은안개기간’ 지정…사고예방 총력
해양경찰청은 봄철부터 여름철까지 빈번하게 해상 짙은 안개가 발생하는 기간을 대비해 집중 안전관리 대책을 수립하고 사전 점검 및 대응에 나선다고 3일 밝혔다.
3∼7월은 해수와 대기 온도 차로 인해 시정 1㎞ 이내의 짙은 안개(농무)가 자주 발생하는 시기다. 특히 6∼7월에는 연안해역을 중심으로 안개 발생 빈도가 높은 것으로 분석됐다.
지난해 3∼7월 발생한 해양사고 발생척수는 총 1912척이다. 2024년 1622척 대비 18%가 증가했다. 이에 해경청은 올해 철저한 안전관리와 점검을 통해 사고를 줄여나갈 방침이다.
해경청은 3∼7월을 ‘짙은안개기간(농무기)’으로 지정하고 최근 5년간 사고 분석을 토대로 사고 다발해역 84곳을 선정해 경비함정을 근접 배치하는 등 가시거리 악화에 따른 위험 상황 발생 시 신속한 대응 태세를 유지한다. 또 지휘관 중심 현장점검, 해역별 특성을 고려한 안전관리, 저시정 해역 기상정보 제공 및 관제 강화, 어선·다중이용선박 안전관리 등을 중점적으로 추진한다.
장인식 해경청장 직무대행(차장)은 “짙은 안개 시에는 레이더·AIS 등 항해장비를 적극 활용하고 항해 안전수칙을 철저히 준수해야 한다”며 “출항 전 기상정보 확인과 장비 점검을 생활화하고 무리한 운항을 자제해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.
