비수도권 최다 개인파산 접수 대구에 회생법원 문열어
비수도권에서 개인파산 접수가 가장 많은 대구·경북의 도산 관련 업무를 담당할 ‘대구회생법원’이 문을 열었다.
대구지방법원에 따르면 대구회생법원은 지난 1일 대구지법 신관 4층 옛 도서실 자리에 개원했고 3일부터 정식 운영을 시작했다. 연면적 1332㎡ 규모로 법원장실 1개와 판사실 8개 등을 갖췄다. 초대 대구회생법원장은 심현욱 전 울산지법 수석부장판사가 맡았다. 소속 판사는 심 법원장을 포함해 9명이다. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 등 법규 개정에 따라 대전·광주회생법원과 함께 문을 열었다.
대구회생법원 현 청사는 임시청사로 새 청사가 준비 되는대로 이전할 계획이다. 달서구 이곡동 옛 대구식품의약품안전청 건물을 리모델링해 2027년 9월 이전할 예정이다. 연면적 3260㎡, 지상 5층·지하 1층 규모다. 법원장실 1개, 판사실 14개, 법정 2개 등이 들어서게 된다.
그동안 도산 관련 사건이 많은 대구·경북에 이를 전담할 회생법원이 필요하다는 요구가 잇따랐다. 법원통계월보에 따르면 지난해 대구지법 개인파산 접수 건수는 4167건으로 15개 회생·지방법원 중 서울회생법원, 수원회생법원 다음으로 많았다. 개인회생, 법인파산, 법인회생, 개인면책접수 건수도 많은 편에 속한다.
사건도 느는 추세다. 지난해 대구지법 개인회생(1만2304건), 개인파산 건수는 각각 전년 대비 10%, 1.4% 증가했다. 법인회생도 105건으로 전년보다 19.3% 늘었다.
대구·경북에서 도산 관련 사건 접수가 많은 것은 소상공인 비율이 높은 지역 경제 구조 때문인 것으로 분석된다. 경기 침체 등으로 어려움을 겪는 사례가 많다는 반증이다. 대구회생법원이 지역 기업·개인 도산 사건을 전담하면 파산·회생 사건 처리의 신속성과 전문성이 향상될 것으로 기대된다.
대구회생법원 관계자는 “기업 구조조정과 소상공인 재기 지원에 중점을 두고 법원을 운영할 계획이다”며 “관련 기관들과 협력 체계를 구축해 채무자와 채권자 모두의 권익을 보호하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
