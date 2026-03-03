옛 주소 가진 재일제주인 후손에 ‘조상 고향집’ 찾아준다
재일제주인 후손에게 할머니·할아버지가 살았던 고향집터를 알려주는 사업이 시작된다.
제주시는 재일제주인과의 연결고리를 이어가기 위해 3월부터 재일제주인 후손을 대상으로 ‘고향 뿌리 찾기 지원사업’을 추진한다고 3일 밝혔다.
후손들은 이메일이나 팩스를 통해 제주시 종합민원실에 옛 주소를 제출하면, 행정구역 개편으로 바뀐 현 주소를 안내받을 수 있다.
여기에 집터의 현재 모습과 항공사진, 토지대장 소유권 변동 내역까지 담은 ‘디지털 뿌리 리포트’가 발급된다.
고향 방문 시 직접 부지를 찾아갈 수 있도록 제주공항에서 이동하는 방법이 함께 제공되며, 관련 자료는 한국어와 일본어 중 원하는 언어를 선택해 받을 수 있다.
이를 위해 제주시에서는 폐쇄지적도와 구 토지대장을 정밀 분석해 과거 지번과 소유권 변동 이력을 확인하고, 1960년대부터 현재까지의 연도별 항공사진을 중첩 분석해 과거 집터가 현재의 도로나 건물 위치 중 어디에 해당하는지 좌표를 산출할 예정이다.
그동안 도시 개발과 지형 변화로 본적지를 찾기 어렵다는 재일제주인 후손들의 민원이 꾸준히 제기돼 왔다.
실제로 일제강점기 당시 ‘일도리’로 불렸던 제주시 중앙로 일대는 해방 직후 ‘일도1구·일도2구’로 나뉘었고, 1955년 제주시 승격과 함께 ‘일도1동·일도2동’으로 개편됐다. 이후 1960년대 통합과 1970년대 재분리를 거쳐 현재의 행정동 체계가 자리잡았다. 이 과정에서 도심 대부분은 택지개발사업으로 옛 지번이 사라졌다.
앞서 제주도가 2023년 실시한 재일제주인 1세대 생활 실태조사에서도 상담창구 개설, 행정 지원, 유대감 고취 정책 등 고향과의 연결을 바라는 의견이 많았다.
제주시는 일본 관동도민회와 관서도민회를 통해 이번 사업을 적극 홍보할 계획이다.
강중열 제주시 종합민원실장은 “오늘의 제주가 있기까지 재일제주인 1세대의 헌신이 매우 컸다”며 “도시화로 잊혀가는 후손들에게 뿌리를 되찾아 고향 제주와의 소중한 연결고리를 이어가겠다”고 말했다.
한편 제주도에 따르면 2024년 말 기준 재일제주인은 7만295명으로, 전체 재일한국·조선인 43만2444명의 16%를 차지한다. 이는 경남·경북 다음으로 많은 규모다.
이들은 과거 일제의 착취와 4·3 사건 등 정치·사회적 혼란을 피해 일본으로 건너가 주로 오사카에 정착했다.
낯선 땅에서 고된 삶을 이어가면서도 도로 확·포장, 상수도 설치, 학교·마을회관 건립 등 고향 발전에 큰 도움을 주었다.
그러나 1세대의 고령화와 후세대의 현지화로 고향과의 단절이 점차 심화되고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
