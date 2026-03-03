중동 탈출러시…부자들 전세기 띄우고 100만명은 발동동
미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 중동 하늘길이 막히면서 현지에 발이 묶인 관광객들이 극심한 혼란을 겪고 있다. 부유층은 수억 원에 달하는 전세기를 동원해 ‘탈출’에 성공하고 있어 ‘생존의 양극화’가 뚜렷하게 나타나는 모습이다.
2일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 영국 가디언 등 외신에 따르면 항공정보업체 시리움은 지난달 28일 공습 시작 이후 중동 지역 항공편 최소 1만1000편이 결항돼 약 100만명의 여행객이 피해를 본 것으로 집계했다.
특히 직격탄을 맞은 곳은 중동 최대 관광지인 아랍에미리트(UAE) 두바이다. 두바이 당국이 고립된 여행객에게 기존 조건으로 숙박을 연장해주라는 지침을 내렸음에도 일부 호텔이 추가 요금을 요구해 현장의 혼란이 가중되고 있다.
걸프만 해상에도 수천 명을 태운 크루즈선 최소 6척이 오도 가도 못한 채 정박해 있다. NYT는 이번 사태가 ‘중동에서 가장 안전한 여행지’로 불리던 UAE의 명성에 타격을 입혔다고 분석했다.
이처럼 평범한 관광객들이 발을 동동 구르는 사이, 일부 부유층은 사설 보안업체를 고용해 독자적인 탈출로를 만들었다. 이들은 대형 SUV 수십대를 동원해 두바이에서 4시간30분 거리인 오만의 무스카트나, 10시간 거리인 사우디아라비아 리야드로 육로 대피한 뒤, 정상 운영 중인 공항에서 전세기를 타고 빠져나가는 방식을 택했다.
부자들의 엑소더스 행렬이 이어지면서 인접국의 개인 전세기 가격은 천정부지로 치솟았다. 전세기 중개업체 ‘제트빕’ 측은 오만 무스카트에서 튀르키예 이스탄불로 향하는 소형 전세기 요금이 평소의 3배인 8만5000유로(약 1억4600만원)에 달한다고 밝혔다.
또 다른 업체 ‘알바젯’ 역시 유럽행 항공편에 9만 유로(약 1억5400만원)를 불렀다. 사우디 리야드에서 출발하는 유럽행 전세기의 경우 최고 35만 달러(약 5억1300만원)까지 폭등한 상태다. 전세기 운용사들이 안전을 우려해 운항을 꺼리면서 공급이 턱없이 부족해졌기 때문이다.
이런 가운데 지도층의 ‘나 홀로 탈출’도 도마 위에 올랐다. 영국 일간 가디언에 따르면 구이도 크로세토 이탈리아 국방장관은 미국이 이란 공격을 개시했을 당시 가족과 두바이에서 휴가를 보내고 있었으며, 자국민 수백 명이 고립된 상황에서 홀로 정부 전용기를 타고 귀국해 거센 여론의 뭇매를 맞고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사