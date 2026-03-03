이회수 ‘김포시 대전환’ 출판기념회…“AI 미래도시 열 것”
경기 김포시장 출마를 준비 중인 이회수 전 더불어민주당 이재명 당대표 소통정책특보(전 경기교통공사 사장직무대행)가 2월 28일 김포농협 본점에서 저서 ‘현장에서 시민과 함께 그려낸 김포시 대전환’ 출판기념회를 열고 정책 비전을 제시했다.
이날 행사에는 김포시민과 지역 정치권, 학계, 경제계 전문가 등 많은 인파가 대강당을 가득 메웠다. 특히 우원식 국회의장을 비롯해 현역 국회의원과 단체장, 경기도지사 예비후보, 영화배우 등 거물급 인사 25인의 영상 축사가 릴레이로 이어져 눈길을 끌었다.
이들은 이회수 전 특보를 ‘이재명 대표가 선택한 실력파 인재’이자 ‘김포의 AI 경제성장과 교통 체계 재설계를 이끌 적임자’로 치켜세우며 지지를 보냈다.
현장에 참석한 김포 지역구 의원들도 이 전 특보의 역량에 힘을 실었다. 박상혁 의원(김포시 을)은 축사에서 “이회수 선배는 오랫동안 사회 운동과 정책 현장에서 노력하며 이재명 정부 출범을 위해 헌신한 분”이라며 “그동안 쌓아온 인적 네트워크와 정책 노하우를 ‘김포 대전환’을 위해 쓰일 수 있도록 큰 응원을 부탁드린다”고 전했다.
이어 김주영 의원(김포시 갑) 역시 “이회수 작가는 역사 인식이 뚜렷하고 외부에서 이미 강력한 네트워크 전문가로 정평이 나 있는 인물”이라며 “이 책에 담긴 김포를 향한 큰 뜻이 시민들에게 전달되어 새로운 변화의 동력이 되길 바란다”고 격려했다.
행사는 국민의례를 시작으로 내빈 소개, 릴레이 영상 축사, 저자 인사말 및 시민들과의 대화 순으로 진행되었다. 정하영 전 김포시장과 이기형 도의원을 비롯해 중소기업인, 소상공인, 사회연대경제 단체 등 김포의 풀뿌리 조직들이 대거 참석해 이 전 특보의 지역 내 영향력을 실감케 했다.
특히 이한주 대통령 정책특별보좌관은 축사를 통해 “이회수는 IMF 시절부터 실업 극복을 위해 함께 뛴 동지로, 가야 할 길이라면 묵묵히 걷는 진실한 사람”이라며 이 전 특보의 인간적 면모와 정책적 진정성에 깊은 신뢰를 보냈다.
현재 민주당 국가균형성장특위 부위원장을 맡고 있는 이회수 저자는 인사말을 통해 김포를 ‘AI 미래도시’로 대전환시키겠다는 구체적인 포부를 밝혔다. 그는 지난 1년간 김포 전역에서 85명의 시민을 직접 인터뷰하고 소통하며 얻은 결과물을 이번 저서에 ‘시민경청보고서’ 형식으로 담아냈다고 설명했다.
특히 50만 대도시로 성장한 김포가 정체와 후퇴를 반복하지 않으려면 이제는 전문성과 실행력을 갖춘 강력한 리더십이 필요하다고 역설했다.
그는 지하철 5호선 김포 연장 등 광역교통 문제 해결과 지역 내 시민통합을 최우선 과제로 제시하며, 전 경기교통공사 사장직무대행 시절의 실무 역량을 김포 발전을 위해 적극 활용하겠다고 강조했다.
이회수 전 특보는 “이재명 당대표 소통정책특보와 이재명 정부 국정기획위원회 자문위원으로서 국정의 중심에서 쌓은 경험과 경기교통공사에서 발로 뛴 실무 역량을 이제 김포를 위해 모두 쏟아붓겠다”고 포부를 밝혔다.
