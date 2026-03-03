이회수 ‘김포시 대전환’ 출판기념회…“AI 미래도시 열 것”

이들은 이회수 전 특보를 ‘이재명 대표가 선택한 실력파 인재’이자 ‘김포의 AI 경제성장과 교통 체계 재설계를 이끌 적임자’로 치켜세우며 지지를 보냈다.

특히 50만 대도시로 성장한 김포가 정체와 후퇴를 반복하지 않으려면 이제는 전문성과 실행력을 갖춘 강력한 리더십이 필요하다고 역설했다.