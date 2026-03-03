부커스 ‘경영혁신형 중소기업 메인비즈’ 인증 획득
국내 최대 B2B 전자책 독서 플랫폼 부커스가 중소벤처기업부로부터 경영혁신형 중소기업 ‘메인비즈(Main-Biz)’ 인증을 획득했다고 밝혔다.
부커스는 이미 벤처기업 인증과 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 인증을 보유하고 있으며, 이번 메인비즈 인증까지 확보하면서 기술 혁신성과 경영 안정성을 동시에 인정받는 기업으로 자리매김했다.
메인비즈 인증은 경영 혁신 시스템, 조직 운영 체계, 재무 건전성, 사업 경쟁력, 성장 가능성 등을 종합적으로 평가해 부여되는 국가 공인 제도다. 기술력뿐 아니라 기업의 지속 성장 기반과 운영 안정성을 검증한다는 점에서 의미가 크다.
부커스는 기업·공공기관·도서관을 위한 B2B 전용 전자책 구독 플랫폼을 운영하고 있다. 기관 단위 구독 모델을 통해 기존 전자도서관의 대출·반납 중심 구조를 개선했으며, 현재 150여개 기관에 서비스를 제공 중이다. 최근 3년 연속 흑자를 기록하며 안정적인 사업 구조도 구축했다.
특히 최근에는 독서 데이터 분석 기반 리포트 고도화와 함께 AI 기술을 접목한 차세대 독서 지원 기능 개발에 착수하며 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있다.
임동명 부커스 대표는 “3대 혁신 인증은 부커스의 기술력과 경영 안정성이 모두 검증됐다는 신호”라며, “AI 기반 고도화를 통해 B2B 독서 플랫폼의 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.
한편, 부커스는 기관 중심 독서 환경 구축과 데이터 기반 서비스 고도화를 통해 기업 및 공공 독서 문화 확산에 기여하고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
