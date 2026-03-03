황경아, 광주 첫 여성 구청장 도전…“남구서 혁신 행정 추진”
출마 선언 통해 기업 유치 등 공약
더불어민주당 황경아 광주 남구청장 예비후보가 출마 선언을 통해 “현상유지형 관리행정을 끝내고 혁신 행정을 추진하겠다”고 포부를 밝혔다.
황 예비후보는 3일 광주시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 열고 “정체상태인 광주 남구의 현상유지형 관리행정을 끝내고, 대전환시대에 맞게 구조를 획기적으로 바꾸는 혁신 행정을 펼치는 데 자신이 앞장서겠다”고 말했다.
그는 “정치는 주민의 삶을 바꾸는 가장 가까운 도구여야 한다는 신념으로 골목과 시장, 경로당과 어린이집 등 현장에서 답을 찾아왔다”며 “주민들이 생활속에서 체감할 수 있는 공약 실천”을 약속했다.
황 예비후보는 고령화 가속화, 청년층 유출, 산단 활성화 지연, 골목상권 침체, 돌봄 수요 급증 등 지역의 현실을 지적하며 “이 문제들은 구청장이 직접 방향을 잡고 조정해야 할 과제인 만큼 당선 즉시 태스크포스(TF)를 가동해 즉시 실행에 옮기겠다”고 강조했다.
그는 혁신 공약사업으로 기업유치 전담체계를 구축과 주전남특별시 통합과 연계한 기회발전특구 추진, 남구형 통합돌봄체계 구축, 양림~사직~백운 문화관광벨트 고도화, 대촌~효천권역 생태·힐링 공간 조성 등을 제시했다.
황 예비후보는 끝으로 “아이들이 웃고, 청년이 돌아오고, 어르신이 존중받고, 주민 모두가 희망을 이야기하는 남구를 만들겠다”며 “남구를 새롭게 바꿀 사람, 일할 사람 황경아에게 기회를 달라”고 지지를 호소했다.
광주 남구의회 3선 구의원인 황 예비후보는 현재 민주당 광주광역시당 여성위원장과 민주당 정책위 부의장 등을 맡고 있다. 또 9대 남구의회 전반기 의장, 7대 남구의회 운영위원장 등을 역임했다.
