李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직”

李대통령 분당 아파트 매수희망자 등장…“계약은 아직”
이재명 대통령이 매물로 내놓은 경기 성남 분당 아파트에 대해 매수 의사를 밝힌 인물이 나타난 것으로 전해졌다.
홍익표 청와대 정무수석은 3일 MBC 라디오에서 이 대통령이 지난달 27일 29억원에 매물로 내놓은 경기 성남 분당구 아파트와 관련해선 해당 가격에 사겠다는 매수 희망자가 나왔다면서도 “정식 계약이 이뤄진 것은 아니다”라고 전했다.
그는 “완전히 팔린 것은 아니다. (매수 희망자가) ‘그 가격에 사겠다’고 하면 부동산은 (시장에서) 물건을 내린다”고 설명했다.
이 대통령이 내놓은 가격에 대해선 “1년 전 최고가로 팔린 금액보다도 더 낮은 가격에 내놓은 것"이라고 했다.
그는 “(같은 아파트 단지에서) 최고가로 팔렸던 층이 (상대적으로 거래가가 낮은) 저층”이라며 “통상은 32억~33억원 정도에 거래되는 것 같은데 대통령이 29억원에 내놓은 것은 작년 가격을 넘지 않는 선에서 판단한 것으로 본다”고 언급했다.
이 대통령은 지난달 SNS를 통해 “경제적으로 따지면 이익도 있을 것 같고, 부동산 정책 총책임자로서 집 문제를 가지고 정치적 공격거리를 만들어 주는 것보다 만인의 모범이 되어야 할 공직자로서의 책임을 다하자 싶어 판 것 뿐”이라고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
