청주시, 2만1629명 청년일자리 창출 추진
인재 양성 취·창업 지원 등 지원 전략 수립
충북 청주시는 올해 청년 2만1629명의 교육·취업을 목표로 청년일자리 창출 종합계획을 수립하고 본격 추진한다고 3일 밝혔다.
시는 인재 양성, 취·창업 지원, 장기근속 도모 및 자립기반 구축의 단계적 지원 전략을 수립했다.
시는 청년의 지역 취업 역량 강화를 위해 8개 대학교와 5개 유관기관으로 구성된 협의체를 운영하고 지역산업 맞춤형 인력 양성 및 취업 확대 방안을 논의한다. 바이오·AI, 산업·사이버보안 등 지역 발전 연계 산업 분야 전문역량 교육을 통해 지역 기업
취업으로 연계한다.
또 첨단산업 인재양성 부트캠프와 대학일자리센터 운영 등을 통해 대학 재학생과 졸업생, 지역 청년 구직자에게 취업 연계 교육 및 훈련 프로그램을 제공한다.
청년 구직단념 예방과 노동시장 참여 촉진을 위해 청년도전 지원사업을 확대 운영하고 지역 맞춤형 프로그램과 연계한 청년성장 프로젝트도 지속 추진한다. 취업 준비 청년에게 면접용 정장·구두·스타일링을 제공하고 자격증 응시 비용도 지원한다.
청주지역 대학 졸업자를 채용하는 중소기업에는 경영안정자금 지원 시 가점 부여를 통해 지역 취업을 유도한다. 주거비용 부담 완화를 위해 청년 월세 한시 특별지원과 전세자금 대출이자 지원사업도 추진한다.
시 관계자는 “청년들이 취업 준비부터 직장에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 맞춤형 프로그램을 제공하고 도전과 성장을 적극 지원하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
