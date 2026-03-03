시사 전체기사

경주시, 여성 1인 가구 ‘안전도어지킴이’ 지원

입력:2026-03-03 13:00
경북 경주시가 여성 1인 가구 등 범죄 위험에 노출되기 쉬운 안전 취약계층의 주거 안전을 강화하기 위한 맞춤형 보안사업을 추진한다.

시는 1인 가구 증가와 사회적 불안을 해소하기 위해 ‘2026년 안전도어지킴이 지원사업’을 본격 시행한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 오는 5일부터 예산 소진 시까지 선착순으로 신청을 받는다. 지원 대상은 경주시에 주민등록을 둔 18세 이상 여성 1인가구 중 임차주택 거주자, 법정 한부모가정, 스토킹·데이트폭력 등 범죄피해자 등 총 50세대다.

안전도어지킴이는 현관 도어카메라와 SOS 비상버튼, 24시간 긴급출동 서비스, 화재·도난·파손·택배도난 피해 보상 등을 포함한 통합 가정보안 서비스를 제공한다.

시는 시중가 월 1만8750원 상당의 서비스를 협약을 통해 월 1만3000원으로 낮추고, 이용료 전액을 1년간 지원한다. 지원 기간 이후에도 동일 요금으로 자부담 서비스를 이용할 수 있다.

선정된 가구에는 보안업체가 직접 방문해 장비 설치와 서비스 계약을 진행한다. 또 여성 1인가구는 경주경찰서에서 시행 중인 ‘여성 1인가구 방범시설물 지원사업’과 연계 신청이 가능하다.

신청 방법과 세부 요건은 경주시청 홈페이지 고시‧공고 게시판에서 확인할 수 있다.

주낙영 경주시장은 “여성 1인 가구와 한부모가정 등 시민이 안심하고 생활할 수 있도록 예방 중심의 주거 안전망을 강화하겠다”며 “시민이 체감하는 안전도시 경주를 만들어가겠다”고 밝혔다.

경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

