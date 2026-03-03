‘사막여우’ 임희정, 프리미엄 뷰티 브랜드 ‘히니스’와 후원 계약
‘사막여우’ 임희정이 프리미엄 뷰티·퍼스널케어 브랜드 히니스(hiniis)와 후원 협약을 체결했다.
히니스는 임희정과 함께 라운드와 훈련 이후 두피 및 피부 회복 관리까지 이어지는 ‘골프 라이프스타일 맞춤 케어 루틴’을 제안하며 브랜드 메시지를 확장해 나갈 계획이다.
임희정은 KLPGA 투어 메이저 2회 포함 통산 5승을 기록하며 꾸준한 성적과 안정적인 경기력을 보여온 한국 여자 골프를 대표하는 선수다. 날카로운 집중력과 침착한 플레이로 ‘사막여우’라는 별명을 얻었다.
부상에서 돌아와 2025 시즌 27개 대회에 출전해 준우승 1회 포함 8차례 톱10에 입상했다. 2년 연속 KLPGA 인기상 수상, 7년 연속 KLPGA 홍보모델에 선정되었다.
임희정은 “라운드와 훈련이 반복되면서 햇빛에 자주 노출되는 두피와 피부 관리가 중요하다고 느끼고 있다”며 “히니스와 함께 필드 안팎에서 더욱 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 후원 체결 소감을 전했다.
히니스는 2025년 5월 론칭 이후 ‘뒷면의 진심’이라는 전 성분 공개 콘셉트를 앞세워 긍정적인 반응을 얻고 있는 프리미엄 뷰티·퍼스널케어 브랜드다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사