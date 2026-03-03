[단독] “총리실 움직여 경찰서장 목줄”… 이만희 ‘복심’ 이희자, 정치권 접촉 정황

합수본, 이희자 한국근우회장 녹취 확보

“총리실에서 우리를 돕고 있다” 발언

감염병예방법 위반 등의 혐의로 구속기소된 신천지 교주 이만희씨가 2020년 11월 12일 오후 경기도 수원시 팔달구 수원구치소에서 보석으로 석방되고 있다. 연합뉴스

정교유착 비리를 조사하는 검·경 합동수사본부가 문재인정부 시절인 2021년 이희자 한국근우회장이 신천지 고위 관계자에 대한 형사고소를 논의하는 과정에서 ‘총리실에서 우리(신천지)를 돕고 있다’고 발언한 통화 녹취를 확보했다. 녹취에는 이 회장이 신천지 교주 이만희씨의 최측근으로 활동하며 소송 등 내밀한 업무에 깊숙이 관여한 정황이 담겼다.



3일 국민일보 취재를 종합하면 2021년 8월 11일 이 회장은 전직 신천지 고위 간부와의 통화에서 “A씨(전직 신천지 고위 관계자) 잡는 작업을 각자 맡은 분야에서 철저히 하자”며 “나는 총리실부터 국가, 정부를 움직여 갖고 경찰서장 목줄을 잡고 있을 테니까”라고 말했다. 당시 신천지는 A씨와 법적 공방을 벌이고 있었는데, 이 과정에서 국무총리실 인맥 등을 이용해 사건에 영향을 미칠 수 있다는 의미로 해석되는 대목이다. 합수본은 전직 신천지 간부로부터 이 같은 발언이 담긴 녹취록을 제출받았다.



녹취에서 언급되는 A씨는 과거 신천지 2인자로 불리던 인물로, 이씨와 사이가 틀어지며 2017년 신천지를 탈퇴하고 내부 문제를 폭로했다. 그러자 이씨는 신도들에게 ‘A씨에게 돈을 준 자는 신고하라’는 내용의 특별지시사항을 내리며 A씨에 대한 소송을 장려하기도 했다. 이후 신천지 측은 A씨를 상대로 주식 반환 소송을 제기하는 등 법적 공방을 이어갔다. 이 회장의 통화 녹취가 이뤄진 2021년 당시에도 신천지 측이 A씨를 고소하는 등 법적 공방이 이어지고 있던 것으로 전해졌다.



녹취에는 이 회장이 이씨를 직접 면담하며 신천지 내부 문제에 깊숙이 관여한 정황이 담겼다. 이 회장은 녹취에서 “선생님(이만희)이 ‘첫째도 둘째도 목숨 걸고 A씨를 잡으라’고 했다”고 강조했다. 그는 “선생님 머리에 꽂혀 있다. (자신의) 재판 전에 이 사람부터 잡아야 된다”고 말하기도 했다. 이 회장이 이씨의 의중을 신천지 간부에게 전달한 것이다.



이 회장이 국무총리실의 도움을 받는다는 사실이 외부에 알려지는 것을 우려하는 대목도 녹취에 담겼다. 이 회장은 통화에서 “총리실에서 우리를 돕고 있다는 것이 쟤(이씨 측근) 입을 통해서 나가버리면 큰일 나잖아”는 취지로 말하기도 했다.



신천지 전 간부에 따르면 이 회장이 지목하는 ‘총리실’은 문재인정부 시절 총리실 소속의 고위 관계자 B씨를 지칭하는 것으로 보인다. 전직 신천지 간부 C씨는 국민일보와의 통화에서 “당시 이 회장은 B씨에게 자신의 지인을 소개하기도 했었다”며 “정치인이든 행정부든 여러 가지 네트워크가 있다고 말하곤 했다”고 설명했다. B씨는 한국근우회 기념식 등에서 축사를 한 적도 있는 것으로 파악됐다.



다만 이 회장이 실제로 국무총리실과 경찰서장을 통해 A씨 관련 사건에 영향을 미쳤는지 여부는 미지수다. C씨는 “이 회장이 실제로 경찰서장에 영향력을 행사했는지에 대해서는 얘기하지 않았다”고 설명했다. 이 회장과 이씨 등이 정치권에 접촉하려 한 정황을 다각도로 확인한 합수본은 신천지 내부 문제 해결을 위한 정치권 로비가 실제로 이뤄졌는지 여부 규명에 주력할 전망이다.



