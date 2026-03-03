한국미즈노, 여성 전용 ‘JPX Q II’ 시리즈 출시
비거리+스피드+안정성+타구감 겸비
7명 구성 여성 체험단 ‘Team Q’ 모집
한국미즈노가 여성 전용 퍼포먼스 골프클럽 ‘JPX Q II’ 시리즈를 출시한다.
신제품 ‘JPX Q II’ 시리즈는 한국 여성 골퍼의 체형과 스윙 데이터를 기반으로 설계된 ‘JPX Q’의 후속 모델이다.
축적된 피드백을 반영해 설계를 재구성했다. 적은 힘으로도 볼을 쉽게 띄우고 멀리 보내는 데 초점을 맞췄다.
특히 최근 여성 골프클럽 시장이 단순한 경량화를 넘어 실제 비거리 향상과 높은 탄도, 향상된 관용성, 그리고 부드러운 타구감의 균형을 중시하는 방향으로 진화하고 있다는 점에 주목했다.
‘JPX Q II’는 비거리, 스피드, 안정성, 타구감 등 4가지 요소를 통합 설계한 ‘4Q’를 적용했다. 이는 여성 골퍼의 평균 헤드 스피드 구간에서 최대 효율을 발휘하도록 설계된 구조로, 보다 쉽고 편안하면서도 안정적인 퍼포먼스를 구현하는 데 목적을 두고 있다.
드라이버에는 멀티 두께 구조의 ‘코어테크 페이스’를 적용, 중심부 반발력을 높이고 반발 영역을 기존 모델 대비 약 17% 확대했다. 힐-백 구조에 10g 웨이트를 배치한 드로우 바이어스 중심 설계를 통해 자연스러운 헤드 로테이션을 유도함으로써 방향 안정성을 강화했다.
여기에 전작 대비 경량화된 스윙 웨이트와 클럽 중량 설계를 더해 부드러운 스윙 템포를 지원하면서도 높은 관성모멘트(MOI)를 유지해 관용성을 확보했다.
이와 함께 페어웨이우드와 유틸리티에는 고강도 머레이징강(MAS1C) 페이스를 적용해 반발 성능을 끌어 올렸다. 샬로우 헤드 형상과 저중심 설계를 통해 볼을 보다 쉽게 띄울 수 있도록 했으며, 힐-백 웨이트 구조를 통해 방향 안정성까지 확보했다. 이는 최근 여성 클럽 시장에서 강조되는 ‘높은 탄도’와 ‘쉬운 런치각’ 트렌드를 반영한 설계다.
아이언도 퍼포먼스 향상에 초점을 맞췄다. 크로몰리 소재 기반 멀티 두께 페이스와 심리스 컵 페이스 구조를 적용해 얇은 페이스 영역을 확대함으로써 볼 스피드를 끌어올렸다.
트리플 컷 솔 설계를 통해 임팩트 시 지면 저항을 줄여 미스 샷 부담을 낮췄다. 또한 사운드 리브 설계를 통해 불필요한 진동을 억제함으로써 안정적이면서도 경쾌한 타구감을 구현했다.
전 라인업에는 ‘NEW M퓨전(FUSION) 레이디스’ 샤프트를 적용했다. 경량 설계를 기반으로 편안한 스윙을 지원하면서도 안정적인 방향성을 유지하도록 설계했다. 가벼우면서도 흔들림이 적은 샤프트를 선호하는 최근 여성 골퍼들의 수요를 반영한 구성이다.
출시를 기념해 연간 공식 활동과 체계적인 코칭 프로그램으로 운영되는 ‘JPX Q II 여성 체험단 ‘Team Q’’를 공개 모집하고 있다.
모집 대상은 평균 타수 80~100타 이내의 여성 골퍼로, 실력 향상을 목표로 하며 월 1회 이상 오프라인 활동 참여가 가능하고 개인 SNS를 활발히 운영 중인 골퍼다. 선발 인원은 총 7명이다.
선정된 참가자에게는 ‘JPX Q II’ 시리즈 풀라인업 제공과 함께 미즈노 소속 프로인 팀미즈노와 함께 하는 프로 코칭, 스크린 및 필드 라운드 참여 기회가 주어진다.
또한 미즈노 공식 행사 초청 및 다양한 골프용품 지원 혜택이 제공되며, 개인 SNS를 통해 실제 사용 경험과 퍼포먼스 변화를 공유하게 된다.
모집 기한은 오는 8일까지다. 개인 SNS를 통해 콘텐츠 리뷰가 가능한 여성 골퍼라면 지원이 가능하다. 관련된 자세한 안내는 미즈노골프 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.
