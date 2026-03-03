울산시, 지역경제 활력 불어넣는다 … 1449억 추경 편성

AI 전환에 270억, 민생·복지 285억 등 4대 분야 집중 투자

이번 추경 편성으로 울산시의 올해 총 예산 규모는 본예산 대비 2.6% 증가한 5조 7895억원으로 확정될 전망이다.

시는 보통교부세 804억원과 내부유보금 249억원 등을 주 재원으로 활용해 재정 건전성을 유지하면서도 현안 사업에 집중 투자한다는 방침이다.

태화강 수상정원 조성(15억원)과 삼산·여천매립장 연결교량 설치(15억원) 등이 포함됐다.

아울러 ‘도시·안전 분야(651억원)’에서는 공업탑로터리 교통체계 개선(55억원)과 산림재난대응센터 건립(84억원) 등 시민 안전과 편의 증진에 집중한다.

김두겸 울산시장은 “이번 추경은 민생 복지와 기업 지원을 최우선으로 하여 효율적인 재원 배분에 힘썼다”며 “급변하는 경제 환경 속에서 울산이 재도약할 수 있는 마중물이 될 수 있도록 시의회와 협력해 신속히 처리하겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 추경안은 울산시의회 제262회 임시회 심의를 거쳐 이달 말 최종 확정될 예정이다.