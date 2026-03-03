울산시, 지역경제 활력 불어넣는다 … 1449억 추경 편성
AI 전환에 270억, 민생·복지 285억 등 4대 분야 집중 투자
울산시는 물가·고환율 등 대내외 경제 여건 악화에 대응해 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 1449억원 규모의 ‘2026년도 제1회 추가경정예산(안)’을 편성해 시의회에 제출했다고 3일 밝혔다.
이번 추경 편성으로 울산시의 올해 총 예산 규모는 본예산 대비 2.6% 증가한 5조 7895억원으로 확정될 전망이다.
시는 보통교부세 804억원과 내부유보금 249억원 등을 주 재원으로 활용해 재정 건전성을 유지하면서도 현안 사업에 집중 투자한다는 방침이다.
가장 눈에 띄는 대목은 ‘인공지능(AI)과 경제 분야’다. 시는 AI 대전환 사업에 111억원을 투입해 산업 경쟁력을 강화하고, 국내외 기업 투자 지원금(50억원) 등을 통해 기업하기 좋은 도시 환경을 조성한다. 또한 소형 수소추진선박 기술개발 등 탄소중립 신산업 육성에도 속도를 낸다.
시민들의 실질적인 혜택을 위한 ‘민생·복지 분야’에는 285억원이 배정됐다. 지역 내 소비 진작을 위해 울산사랑상품권 발행에 89억원을 추가 투입하며, 참전명예수당 인상(6억 6000만원), 고3 수험생 인플루엔자 접종 지원 등 생애주기별 맞춤 지원을 강화한다.
‘정원·녹지 분야(170억원)’는 2028 울산국제정원박람회의 성공적인 개최를 위해 태화강 수상정원 조성(15억원)과 삼산·여천매립장 연결교량 설치(15억원) 등이 포함됐다.
아울러 ‘도시·안전 분야(651억원)’에서는 공업탑로터리 교통체계 개선(55억원)과 산림재난대응센터 건립(84억원) 등 시민 안전과 편의 증진에 집중한다.
김두겸 울산시장은 “이번 추경은 민생 복지와 기업 지원을 최우선으로 하여 효율적인 재원 배분에 힘썼다”며 “급변하는 경제 환경 속에서 울산이 재도약할 수 있는 마중물이 될 수 있도록 시의회와 협력해 신속히 처리하겠다”고 밝혔다.
한편, 이번 추경안은 울산시의회 제262회 임시회 심의를 거쳐 이달 말 최종 확정될 예정이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사