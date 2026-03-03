풋조이, 골프화 피팅 시스템 FitLAB(핏랩) 국내 도입
골프화 FJ(풋조이)가 골프화 선택의 기준을 재정의하는 신개념 골프화 피팅 시스템 ‘FitLAB(핏랩)’을 선보인다.
FitLAB은 ‘골프 퍼포먼스는 발에서부터 시작된다’는 FJ의 글로벌 철학에서 출발한 데이터 기반 골프화 피팅 프로그램으로 ‘핏(Fit)을 찾아주는 연구소(LAB)’라는 의미를 담고 있다.
FJ는 1945년 PGA 투어에서 가장 많은 선수들이 선택한 골프화 브랜드로 기록된 이후, 약 80년 동안 전 세계 투어 무대에서 입증된 넘버원 골프화 브랜드로 자리매김해 왔다.
FJ에게 골프화는 단순히 사이즈로 선택하는 장비가 아닌, 스윙 시 체중과 회전력이 가장 먼저 전달되는 지점이자 골퍼의 균형과 접지력, 지지력, 스윙 회전 안정성까지 좌우하는 골프 퍼포먼스의 출발점이다.
골프는 한 라운드에 4~5시간 이상 이어지는 스포츠다. 티샷부터 퍼팅까지 수십 차례의 스윙과 장시간 보행이 반복된다. 그런 만큼 골프화는 순간적인 퍼포먼스 뿐 아니라 라운드 내내 발을 안정적으로 지지하고 편안하게 해주는 역할을 해야 한다.
스윙 시 측면에서 발생하는 강한 힘을 견뎌내고, 다운 스윙에서는 견고한 지지대가 되어 불필요한 뒤틀림을 막아주는 동시에 오랜 시간 착화해도 피로가 누적되지 않는 안정성과 편안함이 함께 갖춰질 때 비로소 골프화는 완성된 퍼포먼스 장비가 된다.
FitLAB은 FJ가 수십 년간 투어 무대에서 축적해 온 피팅 데이터와 골프화 디자인 및 설계 경험과 3D 스캐닝을 통해 분석된 다양한 데이터를 바탕으로 골퍼의 발 구조와 움직임에 최적화된 골프화를 찾아 퍼포먼스로 연결하는 과정을 제공한다.
FitLAB – 골프 업계 최초 Shoe Fitting ExperienceFitLAB은 FJ의 오랜 고민에서 출발했다. FJ는 수십 년간 투어 선수들의 피드백과 발 구조 데이터를 축적해 오며,
골퍼마다 발의 형태와 균형, 체중 전달 방식이 모두 다르다는 점에 주목해 왔다.
그러나 대부분의 골퍼는 여전히 골프화를 길이 기준의 사이즈로 선택하고 있다.FJ가 말하는 ‘올바른 핏’은 단순히 사이즈를 넘어, 발볼 너비와 발등 높이, 뒤꿈치 구조, 아치 형태, 체중 분포와 균형까지함께 고려하는 ‘발의 구조적인 개념’이다. 골프화는 사이즈를 포함해 디자인, 스타일, 접지력, 지지력, 발이 자연스럽게 굽혀지는 플렉스 포인트(Flex-point),발은 단단히 고정하는 락다운(Lock-down), 뒤꿈치를 안정적으로 감싸는 힐컵(Heel-cup), 중족부를 지지하는 아치 서포트(Arch Support) 등다양한 요소들을 골퍼와 맞아야 비로소 퍼포먼스로 이어질 수 있다.
이번에 선보이는 FitLAB에는 글로벌 3D 스캐닝 시스템 ‘볼류멘탈(Volumental)’이 적용됐다. 볼류멘탈은 여러 글로벌 스포츠 및 풋웨어 브랜드들도 피팅 솔루션으로 채택하고 있는 세계적인 3D 발 스캐닝 시스템으로 수백만 건 이상의 발 형태 데이터를 기반으로 발 구조를 정밀하게 분석하는 기술이다.
FJ는 보다 객관적이고 정밀한 피팅을 위해 FitLAB에 볼류멘탈 시스템을 도입했다. 이를 통해 발 길이와 너비는 물론 발등 높이, 아치 구조, 좌우 비대칭, 체중 분포까지 발의 구조적 특성을 데이터로 분석할 수 있도록 했다.
측정 방식은 매우 간단하다. 골퍼는 FJ 매장 내 FitLAB 존에 마련된 측정 플랫폼 위에 맨발로 올라가면 3D 스캐닝을 통해 약 5~10초 이내 자동으로 측정된다. 측정된 데이터는 풋조이의 피팅 알고리즘을 통해 분석된다.
각 골퍼에게 가장 이상적인 골프화 구조와 토(toe) 형태, 힐(heel) 형태, 보아 형태, 아치 서포트 강성까지 반영한 추천 결과가 도출된다.
이후 FJ 매장 내 상주하는 피팅 컨설턴트의 안내에 따라 추천된 골프화를 착화하고,스윙 카탈리스트 분석을 통해 착화 전후 퍼포먼스 변화를 직접 확인할 수 있다.
FJ FitLAB은 FJ 플래그십 스토어인 도산점에서 만나볼 수 있다. FitLAB 데이터 분석부터 골프화 구조 해석, 모델 추천, 그리고 퍼포먼스 검증까지 이어지는 1:1 피팅 컨설팅과 스윙 분석을 진행한다.
풋조이는 국내 최초로 골프화 발볼 폭 옵션을 M(미디엄), W(와이드), XW(엑스트라 와이드)로 확대해 더 많은 골퍼들이 자신의 발 구조에 정확히 맞는 라스트와 모델을 선택할 수 있도록 했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사