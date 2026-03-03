풋조이, 골프화 피팅 시스템 FitLAB(핏랩) 국내 도입

풋조이가 서울 강남구 도산대로에 마련한 골프화 피팅 시스템 핏랩. 아쿠시네트코리아

풋조이는 국내 최초로 골프화 발볼 폭 옵션을 M(미디엄), W(와이드), XW(엑스트라 와이드)로 확대해