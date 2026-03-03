볼빅, 한국 고유 정체성 녹인 ‘엑시아(AXIA) K-헤리티지 에디션엑시아(AXIA) K-헤리티지 에디션’ 출시
자개 문양의 360도 퍼팅 라인 특징
볼빅(대표 홍승석)이 전 세계적인 트렌드로 자리매김한 K-컬처의 위상과 한국 고유의 정체성을 담아낸 프리미엄 골프공 ‘엑시아(AXIA) K-헤리티지 에디션’을 새롭게 선보였다.
볼빅은 한국 전통 미학을 접목한 차별화된 골프공을 출시하여 국내외 골퍼들에게 K-Golf의 독창성을 지속적으로 선보일 계획이다.
이번 ‘엑시아 K-헤리티지 에디션’의 가장 큰 특징은 한국 전통 자개 문양에서 영감을 받은 360도 퍼팅라인이다.
블루, 퍼플, 그린, 레드 컬러로 각각 구현된 홀로그램 자개 패턴은 고급스러운 심미적 가치를 제공하는 동시에, 정교하게 설계된 360도 퍼팅라인이 적용되어 직관적인 에이밍을 돕는다.
볼 성능 또한 강화됐다. 안정적인 경도 분포를 갖춘 소프트 듀얼 코어를 적용해 한층 부드러운 타구감과 강한 반발력을 동시에 구현하여 비거리 향상을 완성했다.
여기에 강인하면서도유연한 A1 커버를 더해 일관된 스핀 성능과 우수한 컨트롤을 제공한다.
또한 F.N.C 글로시 코팅을 적용해 내오염성과 내구성을 강화했으며, 높은 발수 성능으로 다양한 필드 환경에서도 안정적인 퍼팅 롤을 유지할 수 있도록 설계됐다.
볼빅 관계자는 “엑시아 K-헤리티지 에디션은 단순한 골프공을 넘어 한국적 아름다움과기술력이 결합된 프리미엄 제품”이며 “K-컬처의 세계적 위상에발맞춰 글로벌 골퍼들에게 새로운 감성과 퍼포먼스를 동시에 제안할 것”이라고 밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사