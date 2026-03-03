시사 전체기사

지스타 2026 조기신청 개시, 11월 부산서 종합 문화 축제 목표

입력:2026-03-03 12:34
공유하기
글자 크기 조정

지스타조직위원회는 다음 달 30일까지 약 두 달간 공식 홈페이지를 통해 ‘지스타 2026’ 참가사 조기신청을 접수한다.

조기신청 참가사에는 부스비 10% 할인 혜택이 주어지며 5월 26일부터는 일반신청이 시작된다.

올해는 중소기업과 스타트업의 비즈니스 활성화를 위해 BTB 영역에 ‘라운지 부스’를 신설한다.

참가 신청은 3일 오후 2시부터 가능하다. 부스 소진 시 조기 마감될 수 있다.

​한국게임산업협회가 주최하는 이번 행사는 11월 19일부터 22일까지 나흘간 부산 벡스코에서 열린다. 올해 지스타는 게임뿐 아니라 미디어, IP, 테크 등 유관 콘텐츠 산업군으로 참여 범위를 넓혀 종합 문화 축제로 조성한다.

G-CON은 대담형 큐레이팅을 통해 세계 최고 수준의 연사들을 초청한다. 또한 인디 쇼케이스와 대한민국 게임대상 등 부대행사가 관람객을 맞이할 예정이다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 임대아파트 낙인에… 같은 동네인데 초등 입학생 수 ‘극과 극’
확전 치닫는 중동…美, 14개국 자국민에 즉시 대피령
설탕·밀가루 값 내리는데 라면·햄버거 값은 요지부동
‘와우멤버십’에 웃다 우는 쿠팡… 가입자 줄자 영업이익 급감
대개편 전 마지막 입시, ‘반수생’ 10만명 쏟아진다
“패가망신” 경고와 함께 출범한 합동대응단… 체감도 낮아
‘이재명표 배드뱅크’ 빚 탕감 시작도 못 했는데… 이자만 챙겨
“수십만원어치 사고 골라 입는다”…불황 속 ‘쉬인깡’ 열풍 확산
국민일보 신문구독