지스타 2026 조기신청 개시, 11월 부산서 종합 문화 축제 목표
지스타조직위원회는 다음 달 30일까지 약 두 달간 공식 홈페이지를 통해 ‘지스타 2026’ 참가사 조기신청을 접수한다.
조기신청 참가사에는 부스비 10% 할인 혜택이 주어지며 5월 26일부터는 일반신청이 시작된다.
올해는 중소기업과 스타트업의 비즈니스 활성화를 위해 BTB 영역에 ‘라운지 부스’를 신설한다.
참가 신청은 3일 오후 2시부터 가능하다. 부스 소진 시 조기 마감될 수 있다.
한국게임산업협회가 주최하는 이번 행사는 11월 19일부터 22일까지 나흘간 부산 벡스코에서 열린다. 올해 지스타는 게임뿐 아니라 미디어, IP, 테크 등 유관 콘텐츠 산업군으로 참여 범위를 넓혀 종합 문화 축제로 조성한다.
G-CON은 대담형 큐레이팅을 통해 세계 최고 수준의 연사들을 초청한다. 또한 인디 쇼케이스와 대한민국 게임대상 등 부대행사가 관람객을 맞이할 예정이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사