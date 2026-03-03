캘러웨이골프, 한 타를 줄이는 습관의 첫 걸음 ‘Team -1’ 시즌2 공식 발대식 개최
캘러웨이골프 코리아가 골퍼들의 실질적인 스코어 향상을 지원하기 위해 운영 중인 실천형 프로젝트 ‘Team -1’ 시즌2의 공식 발대식 “2026 Team -1 Pre-Season Tee Off”을 개최했다.
이번 발대식은 골프가 선사하는 특별한 순간과 감성적 가치를 조명하는 캘러웨이골프의 글로벌 브랜드 캠페인 ‘골프, 최고의 순간을 위해(Nothing Beats This, 이하 NBT)’의 일환으로 마련된 자리로, ‘Team -1’ 시즌2의 본격적인 시작을 알리는 상징적인 행사로 진행됐다.
‘Team -1’은 골퍼가 자신의 플레이를 스스로 기록하고 점검하며, 한 타를 줄이는 과정에서 마주하는 성취의 순간을 경험하도록 설계된 프로그램이다.
단순한 결과 중심의 경쟁이 아닌, 플레이 과정 속에서 변화와 성장을 체감하도록 구성되어 NBT가 지향하는 가치를 실제 플레이 환경 속에서 구현한다.
시즌2는 연간 프로그램으로 확장 운영되며, 참가자들은 ‘캘러웨이 골프 저널(Callaway Golf Journal)’을 활용해 자신의 라운드 기록과 샷 패턴, 멘탈 루틴 등을 보다 체계적으로 관리하게 된다.
또한 매월 제공되는 미션과 팁을 통해 자신의 골프 게임을 점검하고, 장기적인 관점에서 자신의 스코어 변화를 확인할 수 있도록 설계됐다.
이번 공식 발대식은 시즌2 참가자 중 40명을 초청해 캘러웨이골프 코리아 본사에서 진행됐다. 행사에서는 ‘Team -1’ 시즌2 프로그램 운영 방향 소개, 캘러웨이 골프 저널 작성 및 활용법 강연, 실전 기록 사례 공유 세션, 강연 내용을 기반으로 한 퀴즈 이벤트 순으로 진행됐다.
특히 강연 세션에서는 캘러웨이 골프 저널을 활용한 라운드 복기 방법, 샷 결과 분석 방식, 개인별 목표 설정 및 체크 포인트 관리 방법 등을 구체적으로 소개하며, 참가자들이 실질적으로 적용할 수 있는 실천 가이드를 제시했다.
2026년 신제품 퀀텀 드라이버에 대한 기술 브리핑과 질의응답 시간을 마련해 참가자들이 제품 퍼포먼스를 직접 이해할 수 있는 기회도 마련되었다.
