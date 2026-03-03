US주니어·아마추어 챔피언에 타이거 우즈 이름 새긴 메달 수여
USGA 뉴욕 연례 회의서 올해부터 수여 결정
우즈 US오픈 3승 포함 USGA 대회 통산 9승
미국골프협회(USGA)는 미국아마추어 챔피언에게 수여되는 메달과 미국 주니어 아마추어 챔피언에게 수여되는 트로피에 ‘골프황제’타이거 우즈(미국)의 이름을 새긴다고 발표했다.
이는 메리온GC에서 열리는 제126회 US아마추어선수권과 사우콘밸리CC에서 열리는 제78회 US주니어아마추어선수권부터 적용된다. 우즈는 이 2개 대회에서 각각 3연패를 달성한 유일한 선수다.
마이크 완 USGA의 CEO는 “타이거 우즈는 아마추어 골프에서 가능했던 것을 재정의했다”며 “주니어와 아마추어로서 우즈의 업적은 단순히 기록을 세운 것이 아니라 새로운 우수성의 기준을 세웠다. 미국 아마추어 메달과 미국 주니어 아마추어 트로피에 그의 이름을 새기는 것은 미래 챔피언과 골프 게임의 유산 계승과도 연결된다”고 그 배경을 설명했다.
우즈는 1991~1993년에 US주니어아마추어선수권 타이틀을 획득한 후 1994~1996년까지 연속으로 US아마추어선수권 우승을 차지했다. 그의 6회 연속 USGA 아마추어 대회 우승은 이후 2000년, 2002년, 2008년 US오픈 우승까지 총 9차례 USGA 챔피언십 우승으로 이어졌다. 우즈의 USGA 챔피언십 9승은 바비 존스와 동률을 이루며 역사상 최다승이다.
우즈는 여러 세대의 주니어 선수들에게 영감을 주며 아마추어 대회의 가시성과 중요성을 스포츠 최고 수준으로 끌어 올렸다. 그는 그 공로로 2024년 USGA의 최고 영예인 밥 존스 어워드를 수상한 바 있다.
우즈는 “USGA와 USGA선수권은 제 인생에서 엄청난 역할을 해왔다”면서 “US주니어 아마추어와 US아마추어는 골퍼로서 개인으로서 제 발전의 순간을 정의해 주었다. 이렇게 인정받는다는 것은 정말 겸손한 일이다. 어린 선수들이 꿈을 좇고 경기의 역사와 가치를 감상할 수 있도록 영감을 주기를 바란다”고 했다.
이로써 우즈는 세계 골프계에서 가장 영향력 있는 인물 그룹에 합류했다. US오픈 금메달에는 잭 니클라우스 이름이, US여자오픈 메달에는 미키 라이트의 이름이 각각 새겨져 있다.
US여자 아마추어 챔피언 메달은 USGA에서 8회 우승한 조앤 카너의 이름을 따서 명명되며, 올해 말 아너스 코스에서 처음으로 수여될 예정이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
