‘남달라’박성현, KLPGA투어 국내 개막전 더 시에나오픈 출전
매니지먼트사 세마스포츠마케팅 밝혀
여자 골프 전 세계 랭킹 1위 박성현이 한국여자프로골프(KLPGA)투어 2026시즌 국내 개막전에 출전한다.
박성현의 매니지먼트 회사인 세마스포츠마케팅은 3일 “박성현이 4월 2일부터 나흘간 경기도 여주시 더 시에나 벨루토CC에서 열리는 KLPGA 투어 더 시에나오픈에 초청 선수 자격으로 출전한다”고 발표했다.
올해 신설된 더 시에나오픈은 총상금 10억 원 규모다. 개최 코스인 더 시에나 벨루토CC는 세라지오CC의 새로운 이름이다.
KLPGA 투어 2026시즌 개막전은 오는 12일 태국 촌부리 아마타스프링CC에서 열리는 리쥬란 챔피언십(총상금 12억 원)이다.
올해 미국여자프로골프(LPGA) 2부 투어에서 활약할 예정인 박성현은 “많은 팬 앞에서 시즌을 시작하면 큰 에너지를 받을 수 있을 것 같다”며 “그 에너지로 올 시즌 경기들을 이어 나갈 수 있을 것이라는 기대감이 크다”고 소감을 밝혔다.
2월 골프 의류 브랜드 더 시에나 라이프와 후원 계약을 맺은 박성현은 LPGA 투어에서 메이저 2승을 포함해 7승, KLPGA투어 10승, TLPGA 1승 등 통산 18승을 기록하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
