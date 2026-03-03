무산 위기 행정통합…대구·경북 단체장들 호소
대구·경북 행정통합이 무산 위기를 맞자 대구·경북 단체장들이 정치권에 조속한 협의를 읍소하고 있다. 행정통합 불발 시 지역에서 책임 소재를 놓고 치열한 공방이 펼쳐질 것으로 예상된다.
3일 대구시와 경북도에 따르면 이철우 경북도지사가 전날 자신의 SNS에 “대구·경북 행정통합을 지금 멈출 수는 없다”며 TK통합법안 통과를 호소하는 글을 올렸다.
이 지사는 “이재명 대통령이 말한 ‘5극3특’ 국가균형발전은 원하는 곳부터, 준비된 곳부터 시작하면 되는 것 아니냐”며 “대구·경북 행정통합을 두고 여러 논란이 있었지만 국민의힘 당론으로 정리했고 대구시의회와 경북도의회도 찬성 입장을 밝혔는데 이번에는 경북 북부지역 일부 기초의회 의장의 반대를 이유로 멈춰 세웠다”고 목소리를 높였다.
이어 “광주·전남도 반대 목소리가 크게 드러나지 않았을 뿐이지 어찌 전혀 없었겠냐. 만장일치를 기다린다면 우리는 아무 일도 할 수 없다”고 덧붙였다.
또 “행정통합은 정당의 일이 아니라 나라의 일이고 정쟁의 대상이 아니라 국가 100년 대계이기 때문에 민주당의 대승적 협조를 요청한다”며 “이 땅에 살아갈 우리 후손들의 미래를 위해서 반드시 통과시켜 주길 정부와 정치권에 간곡히 부탁한다”고 강조했다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)도 지난 2일 이례적으로 입장문을 발표했다. 그동안 대구시는 입장 표명을 자제하며 정치권 설득에 주력했다.
김 권한대행은 “지난 1일 국회 임시회에서 TK통합법안이 통과되지 못해 매우 안타깝게 생각한다”며 “대구·경북 행정통합은 지역의 미래 100년을 위해 반드시 이뤄져야 한다”고 강조했다.
또 “6월 3일 지방선거 일정과 7월 1일까지 빠듯한 출범 준비 절차 등을 고려하면 TK통합법안 통과 시한이 매우 촉박한 상황”이라며 “광역행정 통합은 대한민국의 균형 성장과 미래 번영을 위한 사업인 만큼 TK통합법안이 국회를 통과할 수 있도록 조속한 여야 합의를 간곡히 요청드린다”고 밝혔다.
당초 대구시와 경북도는 2월 임시국회 기간 TK통합법안 통과를 목표로 모든 역량을 동원했다. 하지만 여야 의견 충돌로 이 목표는 이루기 어렵게 됐다. 지역 정치권에서는 3월 임시국회가 열리고 바로 처리하면 6월 TK통합특별시장 선거가 가능하다는 마지막 희망론도 나오고 있지만 여야 갈등이 심해 희망 고문으로 끝날 가능성도 있다.
만약 행정통합이 무산되면 지역 정치권은 책임을 피하기 어려울 전망이다. 국민의힘은 여당이 잘못한 것이라 주장하고 있지만 화살이 반대로 향할 가능성이 있다. 발전 소외론을 주장하는 경북 북부권 반발을 끝내 설득하지 못했다는 책임론과 국민의힘 내부 분열, 대구시의회의 ‘졸속 통합 강행 반대’ 성명 등이 여당에 법안 보류 빌미를 줬다는 비판에서 자류롭지 못하기 때문이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
