현대로템, 무주에 3000억원 투자…전북 ‘항공우주·K방산 거점’ 시동
초음속·극초음속 엔진 생산기지 구축…
전주기 산업 구조 기반 마련
무주군 일원 76만330㎡ 부지 조성
현대로템이 전북 무주군에 3000억원을 투자해 항공우주 생산기지를 조성한다. 국내 방산 대기업이 전북 동부권에 대규모 생산기지를 구축하는 것은 이번이 처음이다.
3일 전북특별자치도에 따르면 도청에서 현대로템과 무주군 일원에 항공우주 생산기지를 조성하는 내용의 투자협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 김관영 도지사와 이용배 현대로템 대표이사, 황인홍 무주군수 등이 참석했다.
현대로템은 무주군 일원 76만330㎡ 부지에 올해부터 2034년까지 약 3000억원을 단계적으로 투자한다. 이곳에는 초음속 덕티드 램제트 엔진과 극초음속 이중램제트 엔진, 우주발사체용 메탄엔진 등을 생산하는 종합 항공우주 생산기지를 구축할 계획이다. 연구개발부터 시제품 제작, 시험·검증, 양산까지 전 과정을 수행하는 R&D 중심 기지로 조성된다.
덕티드 램제트 엔진은 공기를 흡입해 추진력을 얻는 차세대 고속 추진기관으로, 유도무기와 우주발사체 분야에서 전략적 가치가 높은 기술로 평가된다. 이번 투자로 관련 핵심 기술의 국산화 기반이 강화될 것으로 전망된다.
이번 투자로 전북 방산 생태계의 ‘체계종합기업’ 부재 문제가 해소됐다는 평가가 나온다. 전북은 탄소복합소재 등 첨단 소재 산업 기반을 보유하고 있었지만, 이를 완성 무기체계로 통합할 기업이 없다는 한계를 안고 있었다. 현대로템 입주로 소재 생산, 부품 제조, 완제품 조립으로 이어지는 전주기 구조 형성의 기반이 마련됐다.
전북은 2023년 전국 최초로 방위산업 전담팀을 신설한 이후 방산학과 설립, 산학 협력 확대 등 기반을 구축해왔다. 2026~2030년에는 498억원 규모 방산혁신클러스터 사업을 추진하고, 이후 소부장특화단지와 첨단전략산업특화단지 지정으로 산업 고도화를 이어간다는 계획이다.
최근 10년간 우주·방산 R&D 투자가 확대되고, 우주항공청 출범으로 정책 지원 체계가 강화된 상황에서 이번 투자는 전북이 국내 항공우주·방산 산업 지형에서 일정 역할을 확보하는 계기가 될 것으로 보인다.
김관영 전북지사는 “이번 유치는 대한민국 최고의 방산기업인 현대로템과 전북이 첨단 방산과 우주항공 산업 기반을 본격적으로 구축하는 계기”라며 “현대로템이 무주에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업으로 더욱 성장할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
이용배 현대로템 대표는 “전북이 미래산업의 퍼스트 무버로서 대한민국을 리딩하는 지역이 될 것이라 확신한다”며 “오늘 협약은 대한민국 항공우주산업의 미래를 여는 전략적 동행의 시작”이라고 강조했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사