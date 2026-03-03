김태흠 지사 “국회서 통합 논의 이어가야”
김태흠 충남지사가 국회에 행정통합 특별위원회를 설치하고 통합 논의를 이어갈 것을 촉구했다.
김 지사는 3일 개인 유튜브를 통해 “광주·전남 통합이 졸속으로 이뤄졌기 때문에, 거기서 나타나는 문제점을 보완하고 재정과 권한이 이양된 통합을 준비해야 한다”며 “정부가 범정부 기구를 만들어 통합 논의를 계속 이어가야 한다”고 말했다.
그는 정부 여당의 통합 의지에 대한 의구심을 드러내며 비판의 목소리를 높였다.
김 지사는 “정부 여당은 대구·경북도 통합하는데 대전·충남만 하지 않으면 좋은 기회를 놓친다고 했는데 속으면 안 된다”며 “예산 확보의 어려움과 정치적 계산 때문에 원래부터 광주·전남만 통합해주려고 했던 것”이라고 주장했다.
이어 “정부 여당은 애초에 대구·경북을 통합해줄 마음도 없었다”며 “국가 대개조와 행정체제 전환을 꾀하자는 통합을 놓고 시장에서 흥정하듯 하는 게 올바른 태도인가. 이에 놀아난 대구·경북 의원들도 한심하다”고 비판했다.
김 지사는 행정통합이 사실상 무산된 뒤 자신과 국민의힘에 대한 공세를 이어온 더불어민주당 의원들을 향해서도 쓴소리를 했다.
그는 “나와 국민의힘이 반대해서 통합이 무산됐다고 단식하고 농성을 벌이는데, 그중엔 몇 달 전까지 통합을 극렬하게 반대했던 사람들이 있다”면서 “이만한 쇼가 없다. 후안무치한 사람들”이라고 지적했다. 이어 “그럼 대구·경북은 통합에 찬성하는데 왜 통과시키지 않았나. 이건 쇼를 넘은 책임회피와 정치공세일 뿐”이라고 말했다.
김 지사는 그러면서 “모든 지역이 동일한 지원과 혜택을 받도록 공통기준을 담은 통합법안을 만들도록 이재명 대통령이 결단해야 한다”며 “대통령이 말한 5극 3특제를 만들어낼 수 있는 항구적인 통합안을 제시하고 추진해달라”고 촉구했다.
