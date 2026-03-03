‘아이언맨’ 임성재가 온다…시그니처 아널드 파머 인비테이셔널 출격

손목 부상으로 시즌 초반 2개월 결장

‘상승세’ 김시우 시즌 첫 우승 출사표

셰플러·매킬로이 등 세계 최강 촐출동

오는 5일(현지시간)부터 나흘간 미국 플로리다주 올랜도 인근 베이힐 클럽 앤 롯지에서 열리는 PGA투어 아널드 파머 인비테이셔널에서 시즌 데뷔전을 치르는 임성재. KPGA

지난달 2월 28일 미국으로 출국해 조지아주 애틀랜타 자택 인근 드라이빙 레인지에서 스윙 점검에 나서며 대회 준비에 만전을 기하고 있다.

관건은 빠른 시일내에 경기 감각을 끌어 올리는 것이다. 게다가 시즌 첫 메이저대회인 마스터스 토너먼트도 4주 앞으로 다가왔다.

한국 선수 중에서는 임성재 외에 김시우가 출전한다. 시즌 초반 3차례 ‘톱10’에 입상하면서 현재 페덱스컵 순위 9위에 자리하고 있는 김시우는 지난주 코그니전트 클래식을 건너 뛰고