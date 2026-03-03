‘尹 훈장 거부’ 교장이 李대통령 훈장 받고 보인 반응

이재명정부가 윤석열 전 대통령의 훈장을 거부했던 길준용 전 서산 부석중학교 교장에게 훈장을 재수여했다. 길 전 교장 페이스북 캡처

정년퇴직 당시 윤석열 전 대통령의 훈장을 거부했던 중학교 교장이 이재명정부에게 훈장을 재수여받은 사실이 알려졌다. 그는 “이재명정부의 성공을 응원한다”는 메시지를 남겼다.